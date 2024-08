Svetislav Pešić o Nikoli Jokiću i "orlovima": Karijeva lekcija svim trenerima, da upamte!

Svetislav Pešić potpuno iskreno govorio o odnosu sa Nikolom Jokićem za koga kaže da ga je "najlakše trenirati".

Košarkaška reprezentacija Srbije vratila se sa Olimpijskih igara u Parizu sa bronzanom medaljom oko vrata, a svi smo svjesni da je srpska ekipa zaslužila i više. Igrali su maeastralnu košarku i trebalo je da igraju finale, međutim "viša sila" i Amerikanci su se ispriječili na putu "orlova" ka zlatnoj medalji. Ali, daleko od toga da će sada odustati...

Vidjelo se da ovu ekipu krasi nevjerovatno zajedništvo i ogroman talenat koji je ukomponovao selektor Svetislav Pešić, uspjevši da Nikolu Jokića učini epicentrom srpske igre. Jokić je odigrao svoj ubjedljivo najbolji turnir za državni tim i po svim parametrima bio je MVP, međutim neće ga posebno pogoditi što se nije okitio individualnom nagradom, daleko važnije za njega je što je sa košarkašima prošao divno ljeto koje je uljepšala i bronza.

U intervjuu za "RTS", Svetislav Pešić upitan je kako je trenirati Nikolu Jokića i dao je odgovor koji će se pamtiti: "Vidite, najlakše je trenirati Nikolu Jokića, on je jednostavan dečko, posvećen ekipi, košarci do kraja. Ako odluči da igra, onda je 100 odsto unutra, za vrijeme i prije i poslije treninga i tokom".

Nastavio je selektor da sipa pohvale na račun svoje "desne ruke" na terenu: "Spreman je za svaku vrstu komunikacije, da vrati, da ima povratnu informaciju, ideju za rješavanje nekog problema. Ima ogromno iskustvo iako je mlad i još treba da igra. Isto tako i Bogdanović, Micić. Sve to su igrači koji imaju iskustvo kao igrači, trenirali su ih najbolji. Naravno da njihov stav, prijedlog, primjedbe, uzimaju se na stolu, analiziraju se i nakon toga se donose i odluke", objasnio je Pešić.

Kako se selektor nosi sa primjedbama svojih igrača? Sada to shvata na potpuno drugačiji način nego kada je počinjao da se bavi trenerskim poslom: "Na kraju, znate kako, ja sam na početku trenerske karijere mislio da to narušava neki autoritet. Godinama se puno nauči, onda jednostavno razumiješ da je trener tu zbog igrača i da su oni najvažniji dio i ono što često spominjem i što oni znaju. Nije dobro da trener bude iznad ekipe, a istovremeno je važno da igrači znaju ko je tu najvažnija osoba, a to je trener i da prate ono što od njih traži. I da trener zna da on nije iznad ekipe. Ako se napravi balans, onda je to i dio naše dobre saradnje, uspjeha. Napravili smo taj balans. Razumijemo se dobro".

Da se razumiju dobro, vidjeli smo i tokom sinoćnje žurke na čuvenom balkonu Skupštine grada kada je hiljade navijač dočekalo olimpijce, a košarkaši su zapjevali i pjesmu u čast Svetislava Pešića. Pogledajte fotografije:

