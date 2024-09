Niko o tome ne brine kao Đoković! Bogdan progovorio o Novaku i otkrio tajnu za uspjeh

Bogdan Bogdanović pričao je i o svom načinu ishrane, pripreme, a spomenuo je i Novaka Đokovića.

Bogdan Bogdanović je zagrizao za pobjedu. Njegovi uspjesi na terenu kako klupski, tako i reprezentativni bili su dovoljan razlog da postane jedan od zaštitnih znakova jednog dobro poznatog brenda. Pred novinarima je pričao o svemu tome i otkrio neke zanimljive detalje.

Pošto je jedna od tema bila ishrana, upitan je i da li se on hrani isto kao Novak Đoković. "Mislim da niko ne brine o tome kao Novak. Ako se malo informišete, niko ne brine kao on, ali nije ni suprotno", rekao je Bogdan koji je partner "Tomy majoneza" ispričao je i da je ljubav prema majonezu za njega počela 2012. kada je trenirao u Partizanu pa je na ćošku dvorane Pionir često jeo piletinu sa majonezom.

Ispričao je i šta je za njega uspjeh. "Za mene je uspjeh relativna stvar, ono što je tebi uspjeh, meni je drugačije, svako ima svoju viziju i karijeru. Uspjeh se gradi i razvija kao i mi, kreće od prvog koša, kasnije učiš da nije samo to, na primjer kada se trenira rano ujutru. Tajna uspjeha? Rad, disciplina, odricanje, potrebno je dosta energije i podrške. Kada sve to dođe, uz rad, mora i sreća da se zasluži. Bilo je u tom uzrastu od 14 do 18 godina bezbroj igrača koji su bili talentovaniji od mene, sa 18 treba da se izabere taj momenat da postaneš profesionalac. Tajni sastojak je pozitivni inat, želimo da nadmudrimo svakoga, da dokažemo da može. Ima u nama te energije iz inata."

Upitan je i za pobjednički mentalitet. "Nemam vremena da odgovorim na cijelo pitanje, ali ukratko, jeste. Sve kreće od zamišljanja, ideja, najvažnije je da ne odustaneš, da istraješ u tome, da ostaneš pribran i konstantan i kada niko ne vjeruje, da vjeruješ u to. Ima i ta neka doza pozitivnog inata koji je, kao i Novak što kaže, kada se dobro kanališe, onda imaš dobre rezultate, kada se koristi u druge svrhe onda imaš i loše rezultate. Mislim da je sve to jedna velika slika uspjeha i što čini uspjeh, to odricanje i prolazak kroz te neke najteže momente", zaključio je Bogdanović.

