Moj otac ima više slika sa Željkom nego sa mnom: Janakopulos otkrio ono što niko nije znao

Dimitris Janakopulos ispričao detalj iz kancelarije svog oca.

Izvor: MN Press / Twitter/dpg7000/printscreen

Košarkaški klub Partizan pred sam početak sezone učestvuje na pripremnom turniru u Grčkoj, a zna se da je u Atini Željko Obradović kultna ličnost. Ekipi Panatinaikosa donio je dominaciju u evropskim okvirima i pet titula u Evroligi, pa nije čudo što ga navijači grčkog kluba i dalje obožavaju. Među fanovima je i Dimitris Janakopulos, trenutno prvi čovjek velikana grčke košarke.

Na konferenciji za medije koja je najavila početak novog turnira Dimitris je biranim riječima govorio o Željku Obradoviću za kojeg je istakao da u njegovom životu ima status starijeg brata ili oca. Takođe, nasljednik Pavlosa Janakopulosa ispričao je zanimljiv detalj iz porodične kuće.

"Dozvolite mi da upotrijebim izraz 'moj veliki brat' jer bez obzira na to gdje se on nalazi i koji tim vodi, uvijek je ovdje! Prihvatio je pozivnicu. Dozvolite mi da ispričam jednu anegdotu. Sačuvao sam kuću i kancelariju mog oca u izvornom stanju. Ako prebrojim sve fotografije koje se nalaze u njegovoj kancelariji, ima više fotografija sa Željkom nego sa mnom. Za mene je on kao stariji brat ili otac", rekao je Dimitris Janakopulos.

Podsjećamo, Partizan će na turniru u Grčkoj odigrati dva pripremna meča i to će biti posljednje provjere pred novu sezonu Evrolige. Prvi meč crno-bijelih u Atini nije bio otvoren za javnost, a Anadolu Efes je slavio (81:80) nakon što je Partizan promašio šut za pobjedu. Drugi protivnik biće upravo Panatinaikos, a taj susret odigraće se na antičkom stadionu koji je svojevremeno korišćen i za prve moderne Olimpijske igre.