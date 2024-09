Oči Majkla Džordana zabrinule ljubitelje košarke: Žute su i otečene

Majkl Džordan privukao je pažnju zbog boje očiju na meču Lige šampiona.

Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Najbolji košarkaš svih vremena Majkl Džordan pomalo neočekivano viđen je ove nedjelje na utakmici Lige šampiona između Monaka i Barselone (2:1), a brzo je otkriveno da je zbog toga što je svojom skupocjenom jahtom stigao na Azurnu obalu. Teško da će ga iko vidjeti na ulicama Monte Karla, pa su fotografije napravljene na stadionu "Luj II" pravi izuzetak, a ono što je zanimljivo na njima je boja očiju Majkla Džordana.

Iako je bio vidno raspoložen tokom fudbalske utakmice, navijači su primijetili da su Džordanove oči "žućkaste" i prije svega se zbog toga uplašili za njegovo zdravlje.

"Je l' mu to od cigara ili...?", "Džordane, idi kod ljekara i provjeri jetru", "Nadam se da je dobro", "To kako mu oči izgledaju čini me tužnim", "Zašto izgleda kao da se isplakao?", "Ovo me jako brine", "Ovakva žuta i crvena boja očiju ne može biti dobra", neki su od komentara koji su se ređali na društvenim mrežama.

O čemu se pak radi? Džordanove oči bile su više puta medijska tema, pa je tada objašnjeno da je sa njim sve u radu, odnosno da su "kod zdravih Afroamerikanaca" beonjače zaista malo žućkaste. Do toga dolazi jer imaju pigment melanina na površinskom sloju tkiva oka. To je sasvim benigno i ne postoji tretman za promjenu ili "liječenje" takvog stanja i boje beonjača, odnosno može se reći da nema nikakvog razloga za strah kod Džordana.

Ipak, ako niste Majkl Džordan, ako primijetite takvu boju očiju kod sebe - i te kako bi trebalo da provjerite zdravlje i ispitate da li imate neki problem sa jetrom. Takođe, ni posjeta oftalmologu ne bi bila za izbjegavanje.

(MONDO)