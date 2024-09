"Čuo sam se sa Pešićem, samo sam mu jedno poslao!" Bogdan otkrio, evo šta je uradio da bi Kari ostao

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ponovo se oglasio o selektoru Svetislavu Pešiću.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bogdan Bogdanović je na otvaranju svog košarkaškog kampa na Mirijevu pričao i o selektoru Srbije! Nakon što je jednom izjavom Svetislav Pešić digao buru kada je rekao da nije više selektor srpskog nacionalnog tima gostujući u Magazinu Oko Bogdanović je rekao da mu ne vjeruje! Sada je upitan da li se nakon toga čuo sa Pešićem.

"Čuli smo se i samo sam mu poslao jedan od svojih prvih intervjua kada sam rekao želio bih da me trenira Pešić. Samo sam mu to poslao, pa nek on odluči", rekao je Bogdanović okupljenim novinarima na kampu koji organizuje sa "Adidasom".

Pošto nije jedini reprezentativac koji se oglasio i rekao da bi želio da selektor Pešić ostane na klupi "orlova", zanimalo je novinare koliko je bitan detalj to što su reprezentativci listom stali iza selektora i poželjeli da on ostane na funkciji.

"Osjeća on tu emociju i odgovornost da ostane, ali opet je na njemu da odluči. To je sada tako, vidjećemo kako će biti za dva-tri mjeseca. Ne znam ni kako to ide po tim pravilima, zakonima, ali ovako smo mu mi sportski rekli da su svi poslali svoju poruku da su zadovoljni saradnjom, da imaju veliko poštovanje trenera. Nadamo se da nas je samo malo prevario sa tom izjavom", završio je Bogdanović.