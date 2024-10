Vlade Đurović analizirao je poraz Partizana od Virtusa u Evroligi.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES/Arenasport

Partizan je propustio priliku da upiše treći uzastopni trijumf u Evroligi. Izgubio je od Virtusa u krcatoj beogradskoj Areni (70:69). Frenk Nilikina promašio je trojku za pobjedu, a o toj utakmici detaljno je pričao Vlade Đurović.

Iskusni stručnjak analizirao je dešavanja sa meča. "Partizan je izgubio glupo, moram to da kažem. To je izraz koji se ne upotrebljava u košarci i na televiziji. Glupo je izgubio od ekipe koja je imala 0-4. Morao je da dobije taj Virtus. Moram da upotrijebim kafiće ponovo, Nilikina 0 asistencija, 0/3 šut, indeks u minusu, svi su ljuti na njega. Pročitao sam da je ostao da šutira poslije meča, nije mogao da ide da spava, toliko ga je pogodilo. Pokazuje to da ima emociju, vratiće to jednog dana", počeo je Đurović razgovor za "Arenu sport".

Upitan je i da li je Francuz pogriješio što je šutirao i da li je bolja opcija bila da je išao na ulaz. "Trebalo je da ide na ulaz 100 odsto, ono što je on uradio to bi uradio igrač od 16 godina, svako od tih klinaca bi pogodio bar obruč, on je promašio za metar. Nije to bitno, nego odluka. Iznenadilo ga je što je presjekao loptu, sa jednim driblingom mogao je i da zakuca. To je njegova greška, nije sam kriv."

Vidi opis "Svi su ljuti na Nilikinu, a nije on kriv": Đurović progovorio o Partizanu, primijetio strah u Željkovom timu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Spomenuo je i spornu situaciju sa Ife Lundbergom u posljednjem napadu crno-bijelih.

"Partizan je imao dva šuta za pobjedu, mogao je da bude sviran faul na Lundbergu. Dati osam poena za četvrtinu, teško može da se dobije. Ponovo je Arena bila puna, glasna, pomagala je. Igrači moraju da dobiju meč. Evo i sad je publika bila tu, Virtus je došao u lošoj situaciji, igrao je dobru odbranu, Partizan mora bolje. Karlik Džouns se povrijedio, kažu da neće igrati 10 dana. Naredni protivnici Partizana, svaki trener da je imalo pametan vidi da ih je Virtus dobio i dolazi u Beograd sa namjerom da dobije. Psihološki nije dobro što je Partizan izgubio. Partizan mora da napravi neki neočekivan brejk", jasan je Đurović.

"Napad Partizana je zakazao"

Vidi opis "Svi su ljuti na Nilikinu, a nije on kriv": Đurović progovorio o Partizanu, primijetio strah u Željkovom timu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Smatra iskusni trener da je Partizanov problem bio napad. "Zakazao je napad, drugo je što nije igrao Vašington koji nije igrao prije toga, nije nedostajao niko. Ne znam koji je razlog, kakav je to pritisak, strah, da odjednom pred svojom publikom koš ne možeš da daš. Taj Belineli, ako neko nije gledao meč, a Italijan je, vidio pobjedu Virtusa, pomisli da je Belineli dao bar sedam trojki. Neko mora da poludi i da, nije šut odlučio. Odlučila je nekakva trema Partizana, dobra odbrana, primio je koš više. Klajburn je praktično riješio, uvijek reši tako neki igrač, on se nije vidio u prva četiri kola."

Sljedeći meč Partizan igra protiv Krke.

"Ne bi trebalo Krka da predstavlja problem, poštujem i tim i trenera, ali to je ekipa koja bi se teško borila za opstanak i u našoj KLS ligi, ne vidim da su bolji od Vršca, OKK Beograda, Mladosti iz Zemuna, stvarno ne vidim, da ne kažem od Vojvodine i nekih jačih. Ne koriste Nakić ni Pokuševski te minute koje dobijaju, nije ovo fudbal. Čim si u kontri možeš da zakucaš, ima solidan šut, da pogodi iz odbojke, mora više da bude unutra iako radi neke stvari koje nisam očekivao, kreće se dobro bez lopte, dodaje, mora više da pogađa", zaključio je Đurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!