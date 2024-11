Skandal potresa Evroligu: Direktor takmičenja i dalje vodi Žalgiris, kupio je još jedan klub?

Direktor Evrolige Paulijus Motijunas navodno se i dalje pita za sve u Žalgirisu, a sa novom firmom je navodno kupio i London Lajonse...

Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Žalgiris je poslije sedam kola u Evroligi prvi na tabeli i ima skor 6-1. Pobjeda protiv Crvene zvezde poslije nekoliko spornih sudijskih odluka izazvala je gnjev mnogih, kako navijača srpskog kluba tako i igrača drugih timova koji nisu mogli da vjeruju šta se dogodilo na parketu. Sada su se pojavile nove informacije koje će uzdrmati temelje Evrolige.

Prema pisanju grčke "Gazete" direktor takmičenja Paulijus Motijunas se i dalje pita za sve u redovima litvanskog tima i ne samo to. Sa svojom firmom radi na kupovini London Lajonsa, britanskog kluba koji navodno žele da dovedu do bankrota da bi došli do stečaja i da bi ih tako kupili. Sve to se navodi u tekstu ovog grčkog portala i jasno je da je privuklo ogromnu pažnju košarkaške javnosti.

Motijunas je prije dolaska na direktorsku poziciju u Evroligi bio u vlasničkoj strukturi Žalgirisa i da bi ušao u elitno takmičenje morao je da izađe iz kluba. To je uradio tako što je prebacio sve to na svog prijatelja Paulijusa Jankunasa i kako piše u tekstu njih dvojica "imaju džentlmenski sporazum po kom će Motijunas da se vrati u klub kada se završi mandat u Evroligi". I to je samo početak navoda ovog grčkog portala.

Motijunas je jedan od osnivača "UAB Žalgiris grupe" i navodno ima 55 odsto vlasništva dok 45 odsto pripada litvanskoj firmi "Tesonet" i oni su većinski vlasnici Žalgirisa i oni rade na proširenju dvorane "Žalgirio arene". "Dogovor između Motijunasa i Jankunasa je samo privremen, tako nam kažu izvori sa Baltika", stoji u tekstu.

Motijunas i dalje upravlja Žalgirisom

Izvor: YouTube/S Sport/Screenshot

Dalji navodi "Gazete" definitivno će uzdrmati evropsku košarku. "Izgleda da je Motijunas i dalje gazda u Žalgirisu, jednom od 18 timova koji se takmiči u Evroligi. Ukoliko je to zaista tačno onda to ne da nije moralno, nego nije bilo saopšteno javnosti. Nekoliko njih vjeruje da se Jankunas i dalje pita za sve i da nijedan transfer niti velika odluka se ne donose bez njegovog znanja. Kada je potrebno učestvuje i u pregovorima sa agentima igra".

Kako su sve to uradili? "Jankunas je osnovao novu firmu 'UAB Žalgiris klub' i onda je prebacio sva dokumenta na Jankunasa dok je Motijunas i sa 55 odsto vlasništva u 'UAB Žlagiris grupi' koja je novi vlasnik Žalgirio arene'", piše "Gazeta".

Kupio je i London Lajonse?

Izvor: Profimedia/Colin Edwards/Alamy Live News

Kako piše grčka "Gazeta" to je samo početak. Motijunas preko svoje nove firme želi da kupi London Lajonse. Spomenuti portal došao je u posjed dokumenata koji pokazuje da je Motijunas dao pozajmicu London Lajonsima u razmjenu za akcije u klubu i da su od tog momenta počeli da kontrolišu klub, a tvrde da niko od akcionara Evrolige nije obaviješten o svemu tome.

"Lajonsi su prošle godine igrali u Evrokupu i došli su do polufinala. Nedjelju dana kasnije je 'UAB Žalgiris grupa' aktivirala mijenicu za pozajmicu i tražila od suda da proglasi bankrot. Tako je kompanija "Tesonet" koja ima 45 odsto vlasništva u Motijunasovoj firmi preuzela potpunu kontrolu nad klubom i tako sklonila prethodne vlasnike '777 Partners grupu'. Naši izvori su potvrdili da je Lenc Balan, novi predsjednik Lajonsa i bivši zaposleni u '777 partnersu' imao nekoliko mjeseci da pripremi plan i da preuzme kontrolu nad klubom", stoji u tekstu "Gazete".

Sve ovo sugeriše da je Moteijunas sada djelimično i vlasnik London Lajonsa tima koji bi mogao uskoro da se nađe i u Evroligi. "Iako nije uradio ništa ilegalno, već je sve to proizvod biznisa, ovo je mnogo veći konflikt interesa u svijetu korupcije i nešto što ne bi trebalo da bude dozvoljen. Ako ništa drugo bar ne bi smijelo da bude moralno", piše "Gazeta".

Uz to je na sajtu postavila i tri fotografije dokumenata kao dokaz. Na prvoj se vidi da je Stela Kalsidu, koja je vodila ženski tim London Lajonsa do titule u Evrokupu u februaru obaviještena da neće igrati u Evropi zbog finansijskih problema i napustila je klub. Na drugoj slici se vidi dokument u kom se navodi da dolazi do "rezanja troškova" u muškom timu i da neće igrati u Evropi i da je raskinut ugovor sa najplaćenijim igračem. I na trećoj fotografiji vide se investicije Moteijunasa u klubu iz Londona koje su stigle iz određenih litvanskih firmi...