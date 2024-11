Visok poraz bh. košarkašica u Skenderiji: Švajcarska nadigrala "zmajice" na debiju Drage Karalića

Reprezentativke BiH nisu uspjele da pruže ozbiljniji otpor Švajcarskoj.

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine uknjižila je ubjedljiv poraz u duelu sa Švajcarskom.

U trećem kolu kvalifikacija za Eurobasket 2025, na debiju novoimenovanog selektora Drage Karalića, "zmajice" u sarajevskoj Skenderiji nisu uspjele ozbiljnije da se odupru selekciji Švajcarske:

BOSNA I HERCEGOVINA – ŠVAJCARSKA 62:81

(13:19, 15:30, 17:20, 17:12)

Od prvog podbacivanja lopte na parketu, sve je proteklo u znaku Švajcarske. Već polovinom prve četvrtine gošće su stigle do plus 11 (2:13), a BiH je do prvog dvominutnog odmora uspjela da zaostatak smanji na šest poena (13:19).

U drugoj četvrtini se igra bh. tima potpuno raspala. Švajcarska je u tom periodu postigla duplo više poena od Karalićevog tima (15:30) i u drugo poluvrijeme ušla uz plus 21 (28:49), čime je praktično i prelomila duel.

Inače, najveću prednost na meču, onu od 28 poena, Švajcarkinje su dostigle odmah na startu nastavka, serijom 7:0, za 28:56.

U bh. timu, najbolji poenterski učinak imala je Dragana Domuzin, upisavši 21 poen, ali uz čak devet izgubljenih lopti. Drugi strijelac ekipe bila je Ajla Selimović, koja se zaustavila na 12 poena.

Kod Švajcarkinja, Evita Hermanžar je postigla 19 poena, Stefani Martinez je u pobjedi učestvovala sa 12, dok je "dvocifrena" bila još samo Nensi Fora (10).

Četvrtu utakmicu u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope bh. košarkašice odigraće 10. novembra, kada će u Baru odmjeriti snage sa Crnom Gorom.

BOSNA I HERCEGOVINA: Lazarević, Mitrović, Domuzin 21, Šipka 9, Došić 2, Ikanović 2, Brčaninović 9, Guska 2, Marjanović, Ahmić 2, Selimović 12, Omerbašić 3.

ŠVAJCARSKA: Konstantin 9, Ranisavljević 7, Martinez 12, Huliger, Heč 4, Favr 6, Stojanov, Švarc 7, Žako 3, Hermanžar 19, Fora 10, Heide 4.







