Partizan izgubio uz zvuk sirene!

Partizan izgubio od Pariza u Francuskoj!

Pariz - Partizan 74:71, za četvrti poraz crno-bijelih u nizu u Evroligi. Poslije dramatične završnice u Francuskoj, tim Željka Obradovića pao je na skor 2-6, dok je debitant u najjačem takmičenju na učinku 5-3. Velika borba, u kojoj su ekipe naizmjenično preuzimale inicijativu, pa i vođstvo, odlučena je doslovno u posljednjim trenucima.

Ti-Džej Šorts donio je Parizu vođstvo 72:71, a Partizan je imao 22 sekunde za posljednji napad. Nisu domaći to "sjekli" faulom, već je Frenk Nilikina dobio još jednu šansu da pogodi uz zvuk sirene, ali je promašio, kao što je promašio i protiv Virtusa. Spletom okolnosti, Mikael Jantunen nije na sekund do kraja promašio drugo bacanje, iako je htio, pa je Partizan dobio još jednu šansu da se izvuče. Gabrijel Ife Lundberg je na sekund do kraja dobio loptu u uglu, podigao se na trojku sa istog mjesta sa kojeg je Nilikina promašio - i praktično nije dobacio iz veoma teške situacije. Lopta je dodirnula prvi obruč, pala na teren i tu je bio kraj još jedne burne završnice crno-bijelih, ponovo završene onako kako nisu željeli.

Partizan će sljedeće nedjelje pokušati da spriječi veoma neprijatnu seriju poraza u mečevima protiv Barselone i Armanija u Beogradu, u okviru "duplog" kola Evrolige.

Partizan: Dejvis 5, Lundberg 9 (5 sk), Džouns 20 (8 sk, 10 as), Nilikina 8, Vašington, Korpivica, Marinković 16, Pokuševski, Braun 2, Bonga, Majk, Džouns 11 (10 sk).

Pariz: Šorts 13, Mekalum6, Hifi 17. Vord 7 (5 sk), Kavalije, Si, Hirera, Kracel, Lo 5, Hejs 6 (5 sk), Jantunen 9 (8 sk), Outara 11.