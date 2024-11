Trener Šibenke nakon poraza od Borca: "Baš su nas dobili i prebili"

Pročitajte kako su meč Šibenke i Borca vidjeli treneri ova dva tima.

Izvor: PROMO/ABA 2/Šibenka/Milan Balaban

Košarkaši Borca u četvrtom kolu Druge ABA lige savladali su u gostima Šibenku rezultatom 69:87. Bila je to svojevrsna osveta Banjalučana ekipi Šibenke za poraz od prije dvije sedmice kada su izabranici Mire Jurića u Laktašima slavili sa sa "plus 14" (59:73).

Trener Borca Marko Šćekić osvrnuo se najprije na taj prvi meč, a onda i komentarisao i sinoćnju utakmicu.

"Pokazali smo i dokazali sebi od početka da smo u prvoj utakmici protiv Šibenke odigrali u grču bez energije, nismo bili hrabri i o tome smo pričali dok smo se pripremali za utakmicu protiv Šibenke. Momci su reagovali na pravi način od prve minute utakmice i imali smo kontrolu. Šibenka je jedna kvalitetna ekipa i očekivali smo da će biti teška utakmica, ali imali smo kontrolu tijekom cijele utakmice. Šibenka je imala 15 ofanzivnih skokova i dalje su u tome najbolji u ligi, mada su u prvom poluvremenu imali samo pet. Tada kad smo napravili neku kontrolu i prednost i priveli utakmicu kraju", rekao je Šćekić.

Izvor: PROMO/ABA 2/Šibenka/Milan Balaban

Trener ekipe iz Šibenika Miro Jurić poručio je kako ih Borac „baš dobio i prebio“.

"Prvo bih čestitao Borcu na pobjedi. Danas su nas baš dobili i prebili. Ušli su maksimalno agresivno u igru, mi smo tu možda malo slabije reagirali. Bili smo pripremljeni na to, ali jednostavno u datom trenutku nismo reagirali kako treba. Pogotovo u tom skakačkom dijelu gdje su oni strašno aktivni, to su ozbiljna tijela, momci koji su igrali na jednom visokom nivou i jednostavno nismo danas bili pravi. Nije bitno kada se izgubi na način da daješ sve od sebe i da glavom ideš kroz zid. Danas, imam osjećaj, da nismo dali baš sve od sebe. Imali smo uz sve i previše izgubljenih lopti, imali smo neku šansu, napad je danas bio malo sterilan, lopta je bila malo sporija gdje smo završili sa četiri, pet asistencija i to je rezultat tog poraza. Možda previsokog, ali idemo dalje. Momcima nemam što zamjeriti. Za dva dana već je nova utakmica tako da ćemo ovo što prije zaboraviti", zaključio je Jurić.