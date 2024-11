"Ostali smo dužni sebi!" Šćekić pred gostovanje u Šibeniku: Da odigramo bez straha, čvrsto i agresivno!

KK Borac Banja Luka u srijedu uveče igra sa Šibenkom.

Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

KK Borac Banja Luka odigraće u srijedu (13. novembar) četvrtu utakmicu u ABA 2 ligi.

Rival će im, u šibenskom "Baldekinu", biti ekipa Šibenke, koja ih je savladala prije dvije nedjelje, na terenu u Laktašima. Tada je predstavnik Hrvatske trijumfovao razlikom od 14 poena (59:73), dok je polovinom treće dionice bio čak 24 koraka ispred Banjalučana (29:53).

Na taj meč je, na konferenciji za novinare pred put u Šibenik, podsjetio trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić.

"Ekipa Šibenke došla je tad jako motivisana i spremna, bez opterećenja i sa velikom energijom i od početka su preuzeli kontrolu. Mi smo uspjeli par puta da se vratimo na osam poena razlike, imali smo par posjeda, ali nismo imali snage da preokrenemo meč u našu korist. Nadam se da će meč u Šibeniku biti drugačiji. Ostali smo dužni sebi jer smo u prvoj utakmici igrali bez energije, u grču, a za to nije bilo razloga. Naravno, ekipa Šibenke je odličan i iskusan tim, čvrsti su, mogu sve da preuzimaju i biće naravno teška utakmica. Međutim, i mi imamo svoje adute i mislim da treba da radimo ono što najbolje znamo, a to je da pritisnemo loptu na perimetru, da igramo čvrsto i agresivno i da se ne bojimo. Mislim da je postojala doza straha u toj utakmici u Laktašima. Mislim na strah od pobjede jer smo već dobili dvije utakmice u gostima, pa onda domaći teren, Laktaši... Sve je to uticalo na grč, tako da se nadam da toga neće biti u Šibeniku, da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i da ćemo pobijediti", rekao je Šćekić, koji u Hrvatskoj ne može da računa na dva igrača.

"Imamo problema sa povredama Ateljevića i Dragojevića. Svi ostali momci su u stroju. Što se tiče Šibenke, imamo informaciju da će Junaković igrati pošto je igrao prethodnu utakmicu. Šibenka je, moram da kažem, poslije te utakmice dobila još dvije utakmice i sigurno je da su u dobrom ritmu. Na nama je da odigramo čvrsto i agresivno, bez obzira na to, i da pokušamo da pobijedimo", navodi Šćekić.

Izvor: MONDO

Prema njegovim riječima, sutrašnji rival ima, individualno gledano, najbolji roster u drugorazrednom jadranskom takmičenju.

"Radi se o jednoj od najkvalitetnijih ekipa u čitavoj ABA 2 ligi. Iskusni su, kvalitetni, njihovi igrači su igrali sa velikom ulogama i ABA 1 ligu, potom u inostranstvu. Početak sezone nije bio obećavajući za njih zbog povreda. Sada im se igrači vraćaju, promijenili su i trenera, došla je nova energija, igrači se bore za nove uloge i sve je to donijelo rezultat."

Crveno-plavi su, navodi rođeni Zvorničanin, odradili dobar posla u ABA 2 ligi, ali podsjeća da je prošlo tek pola takmičenja.

"Nećemo ništa uspjeti ako svaku utakmicu ne shvatimo kao plej-of utakmicu, što od početka i pričam. Sjećam se da sam nekad u septembru, govorio sam pred meč sa Ilirijom da nam je to plej-of utakmica jer nam slijedi veoma težak raspored. U Ligi BiH smo imali gostovanje Širokom, koji je jako dobra ekipa, jedna od najboljih u bh. prvenstvu. Dolazila nam je ekipa Bosne, koja je najbolja u bh. prvenstvu po rosteru, a imaju i najveći budžet. Tako nam je i sutrašnja utakmica praktično plej-of utakmica jer može mnogo da se izgubi, ali i da se mnogo dobije. Nadam se pobjedi, da ćemo mnogo dobiti i da ćemo napraviti još jedan korak ka plasmanu u drugi krug", zaključio je Šćekić.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Šibenka je nadigrala Banjalučane u Laktašima, riječi su prvotimca Vuka Boškovića.

Upravo je krilni centar rođen u Trebinju bio jedan od lošijih na terenu. Sedam puta se odlučio na šut za tri poena, nijednom nije pogodio, a meč je završio sa samo tri poena, od čega dva iz igre, za 26 minuta na parketu.

"Iskoristili su naše mane i mislim da su se bolje sprmeili za tu utakmicu. Radi se o jednoj iskusnoj ekipi, sa dosta starijih igrača, iskusnijih u odnosu na naš roster. Međutim, mislim da, ako ispravimo greške koje smo radili u toj prvoj utakmici, možemo da dođemo do pobjede na gostujućem terenu koji je, mora se reći, dosta težak", riječi su Boškovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)