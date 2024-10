Borac pred duel Druge ABA lige: Da odbranom "razbijemo" Šibenku, žao nam je što ne igramo u "Boriku" (FOTO, VIDEO)

Košarkaši Borca u srijedu (20.30) dočekuju Šibenku u okviru trećeg kola Druge ABA lige.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Crveno-plavi su dobro startovali u regionalnom takmičenju i zabilježili dvije pobjede na gostovanjima (protiv Ilirije i Zlatibora), a sad je došlo vrijeme i za prvi domaći meč.

Ipak, duel protiv Šibenke se neće odigrati u banjalučkom "Boriku", gdje je u toku rekonstrukcija parketa, pa će utakmica biti odigrana u sportskoj dvorani u Laktašima.

"Mali problem nam predstavlja što ne možemo da koristimo našu dvoranu 'Borik' zbog mijenjanja parketa, nadam se da će to uskoro biti gotovo, pa ćemo se vratiti nazad", rekao je trener Banjalučana Marko Šćekić, a potom nastavio o hrvatskom predstavniku.

Borac osim Kristijana Ateljevića, koji je odranije povrijeđen, nema problema sa igračkim kadrom pred utakmicu sa Šibenkom.

"Šibenka je iskusna i dobra ekipa i nećemo dopustiti da nas zavara njihov trenutni rezultat s obzirom da su bez pobjede u Drugoj ABA ligi, a i u domaćem prvenstvu imaju skor 1-4, s tim da su izgubili od Cibone i Splita u tijesnim završnicama. To ne smijemo da gledamo već da posmatramo kvalitet igrača koji imaju. To je iskusan tim sa iskustvom igranja u ABA ligi, uključujući Junakovića, Jukića i Skedelja. Imaju par problema sa povredama, ali vraćaju im se neki igrači, pa će sigurno sutra u Laktašima biti teška utakmica. Ipak, s obzirom da već nekoliko mečeva pokazujemo kvalitet i čvrstu odbranu i visok tempo, pokušaćemo da ih 'razbijemo' u tom smislu i na kraju stignemo do pobjede", rekao je Šćekić i zahvalio se Igokei m:tel, odnosno sportskom direktoru Vuku Radivojeviću i dvorani u Laktašima što su im ustupili prostor za treninge i utakmice.

Košarkaš crveno-plavih Đorđe Topolović takođe je konstatovao da Šibenka nije na najbolji način otvorila sezonu, ali i istakao da je u pitnaju dobra ekipa koja će u nastavku sezone uhvatiti pobjednički ritam.

"Žao mi je što nećemo igrati u 'Boriku' pred našom publikom, već idemo u Laktaše. Ali, tražićemo šansu za pobjedu, da odgovorimo brzim tempom na njihovu agresivnost. Sve u svemu, idemo na pobjedu", rekao je centar Banjalučana.

