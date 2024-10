Crveno-plavi na 2:0 u ABA 2! Banjalučani ispustili plus 19, ali na kraju slavili u Čajetini

KK Borac Banja Luka ima dvije pobjede u drugorazrednom jadranskom takmičenju.

Poslije pra dva kola u ABA 2 ligi, KK Borac Banja Luka ima isto toliko pobjeda!

Ono što ovim trijumfima dodatno daje na značaju jeste činjenica da su upisani na gostujućim terenima – poslije Ilirije u Ljubljani, Banjalučani su upisali pobjedu i u Čajetini protiv Zlatibora:

ZLATIBOR – BORAC BANJA LUKA 90:93

(23:26, 14:25, 24:19, 20:11, 9:12)

Početak meča u Čajetini protekao je u znaku ekipe Marka Šćekića. Njegovi izabranici su u uvodnim minutima stigli do 3:8, a potom u dva navrata i do prednosti od šest poena (7:13, 9:15).

Ipak, puleni Strajina Nedovića su do kraja prvog kvartala prešli u vođstvo. Poslije "2+1" Marka Kovačevića, jedan od predstavnika Srbije u ABA 2 ligi je došao do minimalnog plusa (23:22) – a onda je uslijedila ogromna serija banjalučkog tima.

U posljednjih 60 sekundi prve četvrtine, te sedam minuta druge, crveno-plavi su kreirali seriju 24:6! Predvođeni Đorđem Topolovićem i Tajsonom Herisom, koji su već do tog trenutka bili dvocifreni, stigli su do prednosti od 17 poena (29:46), da bi na pauzu između dva poluvremena otišli uz plus 14 (37:51).

Bili su gosti u trećoj četvrtini 19 koraka ispred domaćeg sastava (43:62), koji se nije predavao. Krajem te dionice, stigla je ekipa iz Čajetine do jednocifrenog minusa (61:70), a potom trojkom Petra Vujačića stigla do minimalne prednosti (73:72).

Dogodilo se to na ulasku u posljednja četiri minuta, uslijedila je potom rezultatska klackalica, a u posljednjih 11 sekundi sa prednosti je ušao gostujući tim, poslije polaganja Tajsona Herisa.

Poslije tajm-auta, krenuo je Zlatibor u posljednji napad. Tri sekunde prije isteka istog Milić Blagojević pri šutu za tri poena faulira Marka Kovačevića, koji pogađa samo posljednje od tri bacanja, za 81:81. Pozvao je potom Šćekić minut odmora, Heris je pokušao dalekometnom trojkom da donese pobjedu gostima, ali je bio neprecizan, pa se ušlo u produžetke.

Dodatnih pet minuta donijelo je prvo niz poena Banjalučana sa linije za slobodna bacanja, za 85:89, odmah potom Srđan Gavrić poentirao iz kontre za plus šest, da bi meč bio zaključen poenima Kristijana Ateljevića za 87:93.

Obaveze u ABA 2 ligi za igrače iz Banjaluke nastavljaju se posljednjeg dana oktobra, kada će biti domaćini ekipi Šibenke.

ZLATIBOR: Zahiragić, Paunović 8, Đorđević, Vujačić 17, Glišić 12, Terzić 4, Đukanović 25, Smiljanić 6, Kovačević 12, Joksimović 2, Marjanović 4, Čorbić. Trener: Strajin Nedović.

BORAC BANJA LUKA: Blagojević, Ateljević 8, Gavrić 7, V. Bošković 8, Topolović 21, S. Bošković 3, Heris 19, Talić 16, Dragojević 11, Zirojević, Šarić. Trener: Marko Šćekić.

