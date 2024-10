Brejk Borca u prvom kolu ABA 2! Crveno-plavi serijom 14:0 do pobjede u Ljubljani!

Igrači Marka Šćekića trijumfovali su nad Ilirijom zahvaljujući, u velikoj mjeri, furioznoj seriji u drugoj četvrtini.

Izvor: Ilirija/Grega Valančič

KK Borac Banja Luka je napravio brejk na startu ABA 2 lige!

Na parketu ljubljanskog "Tivolija", igrači Marka Šćekića su trijumfovali nad debitantom u drugorazrednom jadranskom takmičenju, te tako na najbolji način počeli svoju petu sezonu u ovom društvu:

ILIRIJA – BORAC BANJA LUKA 62:70

(20:16, 6:17, 20:19, 16:18)

Napravio je Borac Banja Luka mini-seriju u uvodnim minutima meča (0:4), ali je ekipa koju predvodi Stipe Modrić, koji je kao igrač Olimpije početkom ovog vijeka osvojio ABA ligu, serijom 8:0 preuzela kontrolu nad rezultatom.

Bilo je, u jednom trenutku, i plus devet za Iliriju poslije poena Gašpera Škorjanca (19:10), tim iz Slovenije je za nijansu manju prednost imao šest i po minuta do kraja druge dionice (26:19), a onda je uslijedila furiozna serija Banjalučana, koji do isteka drugog desetominutnog kvartala nisu primili nijedan koš!?

Do odlaska na veliki odmor, puleni Marka Šćekića napravili su seriju 14:0, za plus sedam pred drugih 20 minuta u kultnoj slovenačkoj dvorani.

Predvođeni Vukom Boškovićem, koji je do tog trenutka postigao 18 poena, crveno-plavi su polovinom treće četvrtine prvi put na utakmici stigli do dvocifrene prednosti (34:44), dok je poslije trojke Borisa Dragojevića bilo 39:50.

Ilirija je zaprijetila serijom 7:2 zaprijetila i praktično prepolovila minus (46:52) na ulasku u odlučujućih deset minuta, ali nakon što su gosti na 7:15 do kraja ponovo stigli do dvocifrenog kapitala (48:58), Ilirija više nije imala odgovor kojim bi ozbiljnije ugrozila gostujuću prednost.

Pomenuti Bošković je u pobjedi učestvovao sa 21 poenom, Tajron Heris je upisao 15, Darko Talić 12, a Kristijan Ateljević deset poena.

U taboru Ilirije prednjačio je Anej Orel sa dabl-dabl učinkom (16 poena i deset skokova), Tim Tomažič se zaustavio na 12 poena, dok je Kur Malit Džokuč uknjižio jedan manje.

Drugi meč u drugorazrednom jadranskom takmičenju KK Borac Banja Luka će odigrati u utorak, 15. oktobra, kada će gostovati Zlatiboru.

Do tada ga očekuju dva veoma teška ispita u Ligi BiH – 5. oktobra će banjalučki tim gostovati Širokom Brijegu, a potom sedam dana kasnije dočekuje Bosnu, koju kao trener predvodi bivši strateg Banjalučana Zoran Kašćelan.

ILIRIJA: Golson Jr. 5, Pađen 7, Ferme, Strnad, Škorjanc 3, Orel 16, Tomažič 12, Mikuš, Džokuč 11, Nosakare, Kureš 8. Trener: Stipe Modrić.

BORAC BANJA LUKA: Blagojević 1, Ateljević 10, Gavrić, V. Bošković 21, Topolović, S. Bošković 2, Heris 15, Talić 12, Dragojević 9, Zirojević, Šarić, Protić. Trener: Marko Šćekić.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)