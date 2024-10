Borac se "ugasio" u drugom poluvremenu! Visok poraz crveno-plavih u derbiju - minus 13 na Pecari!

Bili su igrači Marka Šćekića u prednosti od četiri poena nakon prvog poluvremena - ali su u drugom "nestali" sa parketa.

KK Borac Banjaluka upisao je poraz u derbiju prvog kola košarkaške Lige BiH protiv Širokog.

Imali su igrači Marka Šćekića prednost od četiri poena (35:39) poslije prvog poluvremena, ali ih je u nastavku "oduvala" ekipa Ivana Velića i uknjižila pobjedu dvocifrenom razlikom:

ŠIROKI – BORAC BANJA LUKA 81:68

(21:23, 14:16, 26:16, 20:13)

Uvodni minuti meča na "Pecari" pripali su domaćinima, koji su došli do 8:2. Gostujući košarkaši su se, međutim, vrlo brzo konsolidovali pa su četiri minuta prije kraja prve čevrtine, trojkom Vuka Boškovića, došli do prve prednosti (11:12) na ovoj utakmici.

Poslije prvog desetominutnog kvartala, bilo je plus dva za Banjalučane (21:23), koji su u prvom dijelu druge četvrtine potpuno kontrolisali rezultat.

Dobru sekvencu imao je Darko Talić, koji je goste prvo odveo plus sedam (25:32), poslije čega je trener Ivan Velić tražio tajm-aut, a onda trojkom i do dvocifrene razlike (25:35).

Na ulasku u posljednjih šest minuta, više od pola poena gostujućeg tima postigao je dvojac Darko Talić – Vuk Bošković (12, 11).

Poslije njihovog dobrog međusobnog nadopunjavanja, uslijedio je odgovor Širokog u vidu serije 8:0. Imali su domaći i napad za izjednačenje, ali su banjalučki igrači poslije poena kapitena Srđana Gavrića uspjeli da na "veliki odmor" odu uz plus od četiri poena (35:39).

Mnogo bolje je Široki krenuo u trećoj četvrtini, pa je na četiri minuta prije kraja tog perioda imao plus četiri (53:49).

Trojkom Josipa Čovića, domaći su na nešto više od dva minuta do kraja trećeg kvartala stigli do plus sedam (59:52), dok je na 6:40 do kraja poslije zakucavanja Patrika Jambrovića bilo plus devet (67:58).

Velićev tim je polovinom posljednjeg kvartala, nakon trojke bivšeg prvotimvca Banjalučana Jana Rebeca, stigao i do plusa od 13 poena (72:59), te je do kraj rutinski odradio posao, za prvi trijumf u Ligi BiH u novoj sezoni.

U domaćoj ekipi pet igrača je postiglo dvocifren broj poena, a prednjačio je već pomenuti Rebec sa 16 poena. Po dva manje su imali Aleksander Hanter i Josip Čović, dvanaest je upisao Patrik Jambrović, a deset Matej Perković.

Kad je riječ o Borcu, za igru su bili raspoloženi samo Darko Talić (20) i Vuk Bošković (14).

I jedne i druge tokom sljedeće sedmice očekuju obaveze u ABA 2 ligi. U okviru drugog kola, Borac Banjaluka će u utorak (20.00) gostovati u Čajetini ekipi Zlatibora, dok će Široki dan kasnije (20.00) gostovati somborskom Džokeru.

ŠIROKI: Hanter 14, Perković 10, Jambrović 12, Rebec 16, Radić, Strong, Čović 14, Miletić 4, Radivojević, Karamarko, Barišić 3, Vujanović 8. Trener: Ivan Velić.

BORAC BANJA LUKA: Gavrić 8, V. Bošković 14, Topolović 6, Heris 4, Talić 20, Blagojević 5, Ateljević 8, S. Bošković 3, Dragojević, Zirojević, Šarić. Trener: Marko Šćekić.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – 1. kolo

Široki – Borac Banja Luka 81:68

Subota:

Bosna – Promo

Orlovik – Leotar

Sloboda – Spars

Mostar – Goražde

Nedjelja:

Slavija – Jahorina

Posušje - Mladost







