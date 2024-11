Trebinjac preuzeo klub iz Železnika: "Petar se vratio kući - u FMP"

Petar Aleksić novi trener FMP-a.

Izvor: EPA-EFE/Tytus Zmijewski

Petar Aleksić novi je trener FMP-a. Klub iz Železnika objavio je da se bivši igrač "pantera" iz devedesetih vratio u tim i naslijedio Sašu Nikitovića, dan nakon sporazumnog raskida saradnje.

Ovaj rođeni Trebinjac je igrao za FMP od 1994. do 1998. i bio dio tima koji je 1997. godine osvojio Kup SR Jugoslavije.

"Sada već iskusni trener karijeru je započeo u Austriji gdje je radio kao prvi trener ekipe Eurotek, a potom prelazi u švajcarski Union Neuhatel. Od 2007. do 2009. godine bio je pomoćni trener Albe iz Berlina i sa njom se plasirao u Top 16 fazu Evrolige i osvojio je jednom ligu i jedanput Kup. Aleksić se potom se vratio u Švajcarsku gdje je između ostalog radio i kao selektor selekcije do 20 godina. On 2013. preuzima kormilo seniorske selekcije Švajcarske sa kojom beleži brojne uspjehe uključujući i senzacionalnu pobjedu nad favorizovanom Rusijom".

"Uslijedila je dekada uspješnog vođenja Friburg Olimpika. Od 2013. do 2023. godine sa Friburg Olimpikom je osvojio čak 18 trofeja u Švajcarskoj. Od toga šest titula šampiona, pet nacionalnih Kupova, četiri Superkupa i tri Liga Kupa. Sedam puta je izabran za najboljeg trenera Švajcarske. Sa Friburgom je ostvario i istorijski plasman u grupnu fazu FIBA Lige Šampiona savladavši na tom putu favorita Avtodor i Sakariju, kao i Groningen. Takođe, u sezoni 2019/2020 i 2020/2021 sa Friburgom je Aleksić uspješno nastupao u FIBA Evrokupu".

"Petar Aleksić se sada vraća u dobro poznatu dvoranu gdje će u večernjim časovima voditi prvi trening. Petre, dobro došao kući", objavio je klub.

FMP u ABA ligi zauzima 11. mesto na tabeli, sa učinkom od četiri pobede i pet poraza, a u FIBA Ligi šampiona je trećeplasirani na tabeli Grupe H, sa skorom 1-3 iza Manise i Mursije, koje imaju 3-1.