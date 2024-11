Otac Boriše Simanića ogorčen: Bubreg dao za Srbiju, a mnogi mu okrenuli leđa! Predrag Danilović nije ni nazvao

Reprezentativac Srbije Boriša Simanić dobio je ovacije u dvorani "Aleksandar Nikolić" na utakmici protiv Danske nakon povratka u "orlove".

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Igokee m:tel Boriša Simanić je na Mundobasketu u Manili ostao bez bubrega nakon udarca jednog košarkaša Južnog Sudana, ali je uspio da se vrati profesionalnoj košarci i ponovo zaigrao za srpsku selekciju.

Njegov otac Dragan Simanić je ponosan na sina, ali je istakao u intervjuu za "Glas Srpske" da je razočaran odnosom države i Saveza.

"Za mene je ovo bilo veoma emotivno i ponosan sam zbog Boriše. Najvažnije mi je da je on živ i zdrav, a to što se vratio među 'orlove' dokazuje koliki je borac i patriota. Da sam se ja pitao, on košarku ne bi više igrao, ali Boriša je uradio nešto nemoguće. Nije želio da odustane od svog sna", rekao je Dragan Simanić za banjalučki list.

Prema njegovim riječima, Boriši je obećana značajna podrška, ali je izostala.

"Boriša je imao obećanja od pojedinaca iz vrha vlasti da će dobiti značajnu podršku i nudio im je brojna rješenja kako da dođe do toga. Bila mu je obećana državna pomoć, jer je bubreg izgubio igrajući za reprezentaciju Srbije. Mnogi ljudi koji su mu trebali pomoći okrenuli su leđa i to nas sve boli. Nažalost imam osjećaj da se sve polako zaboravlja i razočaran sam zbog toga. Nama kao porodici, a i samom Boriši teško je palo što se niko iz Košarkaškog saveza Srbije i Ministarstva za sport nije sjetio da ga pozove u Skupštinu i na balkon na proslavu olimpijske medalje. Mislimo da i on ima barem dio zasluga za to, jer je rezultat iz Manile omogućio plasman na Olimpijske igre i kasnije medalju. To je jasno pokazalo o kakvim se ljudima radi i da su zaboravili na njega".

Borišin otac je dodao da je tokom oporavka bilo jasno da će obećanja ostati samo na riječima.

"Razočaran sam i u tadašnje rukovodstvo KSSe. Ležao je 11 dana u bolnici u Manili, odstranjen mu je bubreg na drugoj operaciji i izgubio je 2.5 litre krvi. Bio je smješten u neadekvatnoj bolnici, neadekvatno liječen i životno ugrožen i za to snosi odgovornost Svjetska košarkaška federacija (FIBA). Tadašnji predsjednik saveza Predrag Danilović ga nije posjetio iako je boravio u Manili. Iz KSS ga je samo jednom u bolnici posjetio direktor Dragan Tarlać. Nakon toga je bio na oporavku u beogradskoj bolnici 'Dragiša Mišović' gdje je ležao sedam dana i niko nije upitao za njega. Takođe, ni kad smo došli kući. Za tri mjeseca Predrag Danilović ga nije posjetio nijednom i to ne mogu da shvatim da predsjednik Saveza ne obiđe svog košarkaša koji je povrijeđen igrajući za reprezentaciju Srbije. To zaista s ljudske strane ne mogu da shvatim, bivši je sportista, ima troje djece i da nije našao vremena da ga obiđe, niti da ga uopšte pozove telefonom".

Izvor: ABA liga j.t.d/Dragana Stjepanović

Prema riječima Dragana Simanića. Boriša je želio da igra u Srbiji zbog blizine doktora, ali nije imao ponuda osim Igokee m:tel.

"Ljekar mu je savjetovao da uz sebe ima stručno lice koje će voditi nadzor na treninzima, a niko mu iz KSS nije pružio pomoć iako sam im se obratio. Jednostavno su ga zaboravili pa je Boriša sam morao da angažuje privatnog trenera i plati ga. Boriša je želio da nađe klub u Srbiji iz više razloga, a prvi je da bude blizu doktora Gage Radovanovića zbog kontrola i raznih analiza. Imao je kontakta sa FMP-om, hvala im na tome. Nudili su mu da bude s njima, ali ništa nisu konkretno ponudili tako da nije došlo do dogovora. Prije toga se javila Igokea sa konkretnim ugovorom i porukom da igra koliko može i tu ponudu je prihvatio. Nije imao drugih ponuda iz Srbije i to nakon što je javno apelovao da mu je potrebna pomoć KSS i države da nakon svega što je prošao nađe klub u Srbiji", istakao je Dragan Simanić.

(MONDO)