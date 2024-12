"Imamo iskustvo u ovakvoj atmosferi": Ataman pred Partizan otkrio da Obradović zahtjeva posebnu pripremu

Ergin Ataman vjeruje da bi njegov tim mogao da iskoristi paklenu atmosferu u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Partizan u okviru 14. kola Evrolige dočekuje šampiona ovog takmičenja. Panatinaikos dolazi u Beograd sa ciljem da nastavi niz pobjeda, ali su i crno-bijeli u dobrom ritmu. Ipak, biće ovo i taktično nadmudrivanje iskusnog Željka Obradovića i Ergina Atamana, koji nesumnjivo želi da dostigne rekord Srbina u broju osvojenih titula.

"Za mene, od kada sam postao trener, bilo je zadovoljstvo da igram protiv Željka. Zato što je on dirigent, on je živa istorija Evrolige. To je zadovoljstvo i uvijek se posebno pripemam, pokušavam da ga pobijedim. Ponekad uspem u tome, ponekad on pobijedi, ali borba je neprestana", započeo je Ataman pred susret Partizana i Panatinaikosa.

Panatinaikos je upisao tri poraza na gostujućim terenima ove sezone, a pobijedio četiri. Zelenima su poznati strastveni navijači, a i sami igraju u takvoj atmosferi. Zbog toga Turčin vjeruje da bi njegov tim mogao da iskoristi pakleni doček Grobara u svoju korist.

"Partizan je sjajan tim i pored odličnog trenera, naravno, ima i sjajnu atmosferu. Biće to veoma težak meč na strani, ali vjerujem da u ovakvoj atmosferi imamo iskustva da igramo agresivno i treba biti agresivniji nego kod kuće, jer u kod kuće često imamo vjerovanje da ćemo pobijediti. Na gostujućem terenu, počevši od prvog minuta, moramo da 'ginemo' za svaku loptu kako bismo pobijedili".

Može se reći da se crno-bijeli nalaze u dobrom ritmu. Sve je krenulo od pobjede nad Crvenom zvezdom, a onda su izabranici Željka Obradovića savladali i Olimpijakos, a sinoć i Žalgiris. "Oni nisu tim koji puno trči, tako da ne mislim da će rezultat biti previše visok u ovoj utakmici. Biće važnije ofanzivno kretati se pametno, ne praviti greške, jer je najgora stvar u ovakvim utakmicama dozvoliti iznenađenja. Moramo da budemo u kontroli naše igre”, zaključio je Ataman.