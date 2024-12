Igokea - Partizan uživo: Tijesan početak u Laktašima, crno-bijeli bez Dejvisa

6:4 za Partizan. Igra se koš za koš, Najblji strijelac u Partizanu je Ajzea Majk i on ima već četiri poena.

2:0 za Partizan. Karlik je do prvih poena na meču došao sa linije penala.

16 : 24

Partizan igra najbolju košarku u Evropi

Izvor: MN PRESS

Trener Igokee Nenad Stefanović je bio jasan kad je novi več sa crno-bijelima u pitanju. “Nakon utakmice protiv Partizana u pripremnom periodu apsolutno smo se svi složili da je to tim koji će igrati dobro ove sezone, da im je potrebno da kliknu i da neke stvari legnu i to se desilo nakon pobjede u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde i od tog momenta zaključno sa pobjedom protiv Panatinaikosa mislim da oni igraju možda i najbolju košarku u Evropi trenutno. Što se nas tiče imali smo podjednako vrijeme za pripremu i odmor, kao i oni, znači jedan trening što svakako nije dovoljno, međutim identitet ovog tima je da u svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo, da se nadigravamo, tako da od mojih očekujem da budu koncentrisani, motivacije sigurno neće nedostajati i da budu hrabri i odvažni pa ćemo vidjeti za šta će to biti dovoljno".