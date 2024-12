Jokićev trener pobjesnio kao nikada prije: Povisio ton i opsovao, a o Denveru ni riječ!

Iskusni trener kritikovao odluku druge ekipe da smjeni svog dosadašnjeg trenera.

Košarkaši Denvera ubjedljivo su poraženi na svom parketu od Klivlenda (149:135), a navijače mora da zabrine ogroman broj primljenih poena. Nije pomogla timu iz Kolorada ni impresivna partija Nikole Jokića koji je ponovo imao tripl-dabl učinak. Trebalo bi da je zbog toga bijesan trener Majkl Meloun...

I bio je ljut na konferenciji, ali ne dok je pričao o meču koji je upravo završen. Zapravo, dugogodišnji trener Denver Nagetsa dotakao se potpuno drugog tima u ligi. Meloun je govorio o Majku Braunu koji više nije trener Sakramento Kingsa, franšize koja luta još od kako su za nju igrali srpski košarkaši Vlade Divac i Peđa Stojaković. Čini se da je treneru Denvera teže pao otkaz za njegovog kolegu nego poraz tima koji trenira.

"Iznenađen sam iz dva razloga. Prvo, kao glavni trener NBA tima, na kraju krajeva, ti ćeš biti kriv. Kada pobjeđuju, zasluge idu Sabonisu i Foksu. Kada gube, krivica ide na Majka Brauna. Tako to funkcioniše. I drugo, zbog osobe za koju radi. Tako da nisam iznenađen što je Majk Braun otpušten, jer me je otpustila ista osoba. Ono što me je stvarno naljutilo je to što su izgubili sinoć, peti meč zaredom, čini mi se. Težak poraz. Imaju trening ujutro, on odrađuje svoju medijsku obavezu poslije utakmice i u automobilu je na putu za aerodrom, leti za Los Anđeles. Zovu ga telefonom. Nema tu klase. Nema m*da. To ću reći o tome", rekao je Meloun.

Majkl Meloun je od 2015. godine trener Denver Nagetsa, a prije toga je nešto više od godinu dana bio trener Sakramenta. Posao u timu iz Kalifornije bio mu je prvi samostalni u NBA ligi, nakon što je više od decenije radio kao pomoćnik u Njujorku, Klivlendu, Nju Orleansu i Golden Stejtu.