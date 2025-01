"Baskonija je ekipa koja ima dosta oscilacija": Davidovac zna šta će odlučiti meč sa Špancima

Dejan Devidovac vjeruje da će u susretu sa Baskonijom glavni faktor biti odbrana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda gostuje Baskoniji u 19. kolu Evrolige. Izabranici Janisa Sferopulosa u meč ulaze poslije dvije vezane pobjede u ovom takmičenju - protiv Makabija, a onda i Barselone. Do maestralnog trijumfra u Španiji crveno-bijeli su stigli zahvaljujući Dejanu Davidovcu. Reprezentativac Srbije je zbog toga analizirao predstojećeg rivala.

Poslije izjave trenera Janisa Sferopulosa, Dejan Davidovac je o susretu sa Baskonijom rekao da će meč vjerovatno odlučiti odbrana:

"Očekuje nas teška utakmica, Baskonija je ekipa koja ima dosta oscilacija kako i tokom utakmica, ali i tokom sezone. Mislim da će ključ biti da igramo odbranu 40 minuta i da zaustavimo njihove ključne igrače. Što se tiče nas, malo smo roviti, ali ima nas dosta, pa vjerujem da ćemo se pokrpiti."

U prvom meču sa Baskonijom Ognjen Dobrić je uradio sjajan posao i u potpunosti je zaustavio Markusa Hauarda. Mešutim, ovog puta neće biti lako crveno-bijelima.

"Hauard je ušao u ritam u posljednjih nekoliko utakmica, ali mi smo ga ovdje u prvoj utakmici poprilično dobro zaustavili i po tom šablonu treba da odigramo i ovu utakmicu. Tu je i Moneke koji radi dosta stvari, tako da se prije svega treba fokusirati na njih. Motor ekipe su njih dvojica i moramo da obratimo više pažnje na njih."

Zvezda je imala veliki broj gostovanja u prvom dijelu sezone, zbog toga će do kraja ligaškog dijela uglavnom biti na domaćem terenu. "Imam utisak da smo do sada samo putovali, da smo na svaka dva dana išli negdje. I to nije samo moj nego utisak svih. Značiće nam da budemo kod kuće."