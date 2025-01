Beograd dobija novi hram košarke! Ime velikog Dude Ivkovića stajaće vječno na njemu - otkriveni detalji za MONDO

Radnički sa Crvenog krsta ponovo igra KLS, a veliki uspjesi kluba biće krunisani divnom dvoranom koja će ponijeti ime slavnog trenera Dušana Dude Ivkovića. Trener seniorskog tima Marko Boltić je za MONDO govorio o ambicijama tima i koliko porodica Ivković znači klubu.

Kad se spomene veliko ime srpske košarke - Dušan Duda Ivković postoji nekoliko asocijacija. A, među njima sigurno se mora naći i Radnički sa Crvenog krsta. Riznica talenata, što trenerskih, što igračkih i danas proizvodi asove. Duh velikana dobiće dodatno na značaju kada i nova košarkaška dvorana na Vračaru bude izgrađena, a do tada cilj kluba je opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije.

Nova dvorana biće izgrađena na postojećoj lokaciji na Crvenom krstu i plan je da na tom mjestu nastane savremeni sportski objekat, sa dvoranom kapaciteta od 1.000 gledalaca. Sportski centar koji će obuhvatati tri cjeline - administrativni blok sa restoranom u prizemlju, atrijum i sportski centar. Čitav sportski kompleks imaće ukupnu bruto izgrađenu površinu od 18.753 metara kvadratna, od čega će 11.850 m2 biti nadzemni dio, a ostatak u podzemnim etažaka. Projekat je izradio CEP (Centar za planiranje urbanog razvoja), a investitor 20 miliona evra vrednog poduhvata je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima.

Radnički dugo vremena prije ove sezone nije bio član najboljih klubova u našoj zemlji. Preciznije, od 2012. Razlog - više i nije važno. Sada su tu nove ambicije, pomiješane sa tradicijom, a produkt svega toga su veliki uspjesi kluba. Više od 10 godina je bilo potrebno da ekipa ponovo zaigra u KLS, sada kad su tu i dok čekaju novu dvoranu imaju plan da nastave naporno da rade kako bi snovi postali java.

Trener seniorskog tima Marko Boltić u nekoliko rečenica analizirao je uspjeh ekipe: “Dosta je različitih utisaka, prethodne dvije sezone smo ubjedljivo osvojili lige u kojima smo se takmičili. Ove sezone nas je malo drugačija situacija zatekla, ali nije kao da nismo očekivali", započeo je priču Marko Boltić za MONDO.

"To je i plan čitave organizacije bio, čekamo izgradnju nove dvorane gore na Crvenom krstu. Usljed nemanja pravog domaćeg terena, ideja je ove sezone samo da se stabilizujemo kao prvoligaši, da opstanemo u ligi. I za sad smo negdje na solidnom putu ka tom cilju”,

Koliko je Krstašima važna prednost domaćeg terena svima je jasno. Nije to samo dvorana u kojoj su koševi i klupe, pamte se tu brojni usponi i padovi, timski duh i inat koji je vodio timove u teškim danima, ali i dolazak velikih legendi.

“Domaći teren sam po sebi nosi određenu snagu. Mi smo ovdje za dvije godine bili neporaženi u svim domaćim utakmicama. Tako da za nas ima i te kako veliki značaj. Uslijedilo je seljenje, jedna utakmica u Šumicama, naredne utakmice u Slodesu. Zahvalni smo mi svim tim ljudima koji nas udomljavaju trenutno, ali ono što je činjenično stanje je da mi u ovom trenutku nemamo značajan domaći teren.”

“Mi smo bili apsolutno svjesni toga kad smo ušli u cijelu ovu priču. Nemojte da mislite da se ja žalim, nego samo navodim kao dio problematike ove sezone. S toga nemamo neke prevelike ambicije osim toga da ostanemo u ligi i da se stabilizujemo kao prvoligaši.”

“Da ne budu ptice selice da bi dostigli visok nivo”

Plasman u KLS i nova dvorana najavljuju i novo rođenje Radničkog. Krstaši imaju jasne ambicije i od prije tri godine se pridržavaju svojih planova, a u ovu četvrtu sezonu ušli su sa zadovoljavajućim rezltatima. Ipak, da bi se klub vratio na put stare slave bie potrebno da u svoje redove regrutuje talente mlađih kategorija.

“Radnički je prethodnih godina kuburio sa talentovanim klincima i sa mlađim kategorijama koje bi davale nešto prvom tim. Ono što smo pokrenuli u ove prethodne tri sezone to je da smo prvaci Beograda u mlađim pionirima, kadeti, doduše, ove godine nisu toliko kvalitetni, ali prethodnih godina igrali su fajnl-for kvalitetnih liga, prošle godine juniori su bili treći u Srbiji. Dali smo dva juniorska reprezentativca, iz toga svega crpimo klince u prvi tim koji se afirmišu i to je ideja nekog novog Radničkog.”

Ideja je jasna - igrači kluba sa Crvenog krsta neće morati da svjetlo pod suncem traže u drugim klubovima i zemljama, makar u mladim igračkim godinama, jer će sve imati u timu u kojem su ponikli. “Ne moraju da traže i da idu kao ptice selice, da bi došli do visokog nivoa, jer to sve imaju u svom klubu”, bio je jasan Boltić.

Ratnički duh i svi kao jedan

U tim sa Crvenog krsta ovog ljeta su stigla zvučna imena. Tu je Stefan Peno, prvi put igra seniorsku košarku u Srbiji, ali za svojih 27 godina ima pozamašno profesionalno iskustvo. Ovog ljeta Krstaše je pojačao i Sava Lešić iskusni abaligaš.

“Igrači su počeli polako da prepoznaju da je to klub koji gaji određeni sistem, neki ratnički, gdje su svi kao jedan. Gdje dominira zajedništvo, gdje dominira ekipa, trudimo se da budemo kao porodica i to je ono što nas čini možda malo drugačim od ostalih. Predsjednik kluba je sa svim trenerima kao prijatelj, rješavaju se problemi uz komunikaciju, uz neki zdrav razgovor.To igrači osjete i prepoznaju, na krilima toga su pravljeni rezultati prošlih godina.”

Kako bi se uspjesi prenijeli u narednu sezonu bile je neophodno održati isti odnos. Ipak, viši rang takmičenja zahtjeva i ozbiljnije pripreme. Vojvodina je u vrhu tabele, a prati je Vršac, dok je razlika između ostalih ekipa relativno ujednačena. Vlada pravo nadmudrivanje i svaki tim želi pobjedu, a to dokazuje i tabela.

“Mi smo dobili na primjer četiri od prvih šest ekipa, čini mi se, a izgubili smo utakmice od ekipa iz donjeg dijela tabele. To možda ima više veze sa našom ekipom koja nije dovoljno iskusna i koja dosta imamo novajlija u timu, možda nesigurnost… Sve to je dovelo do toga da i neke utakmice izgubimo gdje smo možda na papiru bili favoriti. Ali dobro, kako se odmiče liga sve smo bolji i bolji i mislim da će drugi dio sezone biti značajno bolji za nas. A, što se tiče same lige i te kako je ujednačen kvalitet jedno desetak ekipa u ligi stvarno pokazuje da svako svakog može da pobijedi.”

Radnički je 2019. učestvovao na Kupu Radivoja Koraća

Sve je tada iznenadila vijest - Radnički sa Crvenog krsta u prvom kolu Kupa Radivoja Korađa sastaće se sa Crvenom zvezdom. Odakle Krstaši u Kupu? Kako je ekipe iz B lige stigla u Niš na poznati Kup? “Nama se te godine zaista otvorio put, mislim da su pobjeđena tri prvoligaša na putu do završnice i nagrada je bila četvrtifinale sa Crvenom zvezdom, gdje smo izuzetno počeli tu utakmicu. Djelovalo je kao da ćemo da napravimo i tu čudo, međutim, realnost je bila malo drugačija.”

“Kup je takmičenje koje uvijek nosi određenu draž. Baš zbog toga je interesantno, jer ekipe iz nižih rangova takmičenja mogu da pronađu put do završnice Kupa i do najboljih osam u Srbiji. To je izuzetno dobra stvar za promociju, da ih tako nazovemo, manjih timova ili promociju nečega novog, nekog ko se pojavlja nov na tržištu - da li nekog talentovnog klinca, da li ekipu, drugačiji sistem.”

“Duda je znao da dođe na trening i udijeli savjet”

Ime legendi ne blijedi, tako će zauvijek, zlatnim slovima, ostati upisano ime Dušana Dude Ivkovića. Trag je ostavio i njegov brat Slobodan, pa sama porodica Ivković ima izuzetan značaj za ovaj klub.

Možemo pretpostaviti da sada postoji i preveliki jaz između toga šta su braća Ivkovići ostavili u amanet klubu i današnjih generacija. Ipak, dvorana za koju se očekuje da u 2025. bude gotova moći će bolje da opiše, Duda Ivković ne samo da je bio važan dio kluba, već će i zbog njegove inicijative dvorana dobiti potpuno novo ruho. A, u čast košarkaškoj legendi poneće ime legendarnog i trofejnog trenera.

“Dok sam igrao, Duda je znao da se pojavi na treningu i da udeli neki savjet i da propiče s trenerom, sa igračem i tako dalje. Uvijek je bio prisutan i to su jako značajne stvari, da se osjeti ta snaga jednog kluba kao što je Radnički. Sigurno da svi igrači koji zagaze i počnu da igraju ovdje osjete tu veličinu.”

“Porodica Ivković je jako, jako značena za sve ovo što se Radničkom trenutno dešava. Duda Ivković je neko ko će ostaviti u amanet svim sportistima Sportskog društva Radnički, jedan velelepan objekat koji će biti izgrađen u narednih godinu dana na Crvenom krstu. To je nešto što će biti nepomično i nešto što će koristiti samo sportistima Radničkog za naredne godine. Samo ostaje na nama koji ćemo biti tu da odbranimo to nasljednje.”

Riječi legendarnog trenera zasigurno su značile igračima Radničkog. “Savjeti nisu baš za neku zvaničnu priču”, kroz osmijeh je objasnio Boltić. “U Radničkom se nikad niko nije, da kažemo, opario. Radnički je uvijek bio odskočna daska u karijeri. Ovdje dođeš, ovdje se afirmišeš, postaneš nešto što bi trebalo kroz karijeru da budeš i odavde ideš dalje. Tako su igrači kroz istoriju odavde išli u veće klubove.”

“To je ono što je Duda uvijek potencirao i pričao. Mi želimo da pokrenemo ponovo tu proizvodnju i trenera, imamo zaista kvalitetne trenere u mlađim kategorijama, ali i igrača.”

Radnički je na dobrom putu da ispuni zadate planove, mlađe selekcije naporno rade kako bi u jednom trenutku postali dio prvog tima. S druge strane, seniori naporno rade kako bi ponovili uspjehe kluba iz prošlog vijeka.

