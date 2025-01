Jokić je promijenio NBA, zbog njega više ništa nije isto: Mnogi su mislili da nema nikakve šanse!

Nikola Jokić je potpuno promijenio NBA ligu, a Majk Singer je čovek koji je to na najbolji način opisao u svojoj sjajnoj knjizi "Zašto tako ozbiljno".

Izvor: MN PRESS

Čovek koji najviše zna o Nikoli Jokiću pojavio se u Srbiji! Majk Singer je došao u Beograd da predstavi svoju knjigu "Zašto tako ozbiljno" o trostrukom MVP-u NBA lige, a otkrio je da je na kraju svog puta na kome je nastala knjiga od više od 400 strana uspio da stigne i do intervjua sa Jokićem! Pričali su 23 minuta, a poslije razgovora sa više od 70 sagovornika, od toga preko 30 NBA igrača shvatio je šta je ono što najviše ističe Jokića u odnosu na rivale.

"Drugi dio njegovog nasljeđa koje bih želio da naglasim je ako je Nikola prisilio ljude koji procjenjuju talente u NBA da promijene način na koji gledaju na potencijalne NBA igrače. Kakvu je stvar uradio za one koji ne izgledaju da bi mogli da se bave time! Dospio je u NBA, a mnogi nisu mislili da ima ikakve izglede za to. To je za mene njegova najveća stvar koji je uradio u svojoj karijeri", rekao je Singer na promociji svoje knjge u Beogradu.

Dobio je vrlo rijetku priliku da razgovara sa Nikolom, a u toku ta 23 minuta želio je da sazna nešto o - Somboru. Znao je da je Jokiću košarke preko glave i da ne želi da previše razgovara o tome.

"Nešto što sam htio da saznam tokom tog intervjua od 23 minuta sa njim je prilika da postavim svako pitanje u vezi njegovog djetinjstva. Znao sam koliko mrzi da priča o šampionatu, statusu MVP i svemu što prati njegovu slavu. Tako da smo se usredsredili na ono što je njegov najveći uspjeh", rekao je američki novinar, sada član organizacije Denver Nagetsa.

Ručak as Milojem se ne zaboravlja

Izvor: MN PRESS

Jedan od omiljenih citata u knjizi je onaj kada je Majk Meloun rekao da je u jednom momentu shvatio da je Nikola Jokić genije i da je to zapravo "njegova kletva". Ipak najljepša uspomena dolazi mu iz Srbije. Tokom pisanja knjige on je došao u Beograd i našao se na ručku sa Dejanom Milojevićem.

"Najljepši intervju mi je kada sam imao ručak od dva ii tri sata sa Dekijem Milojevićem. Pozvao me je, porodica mu je bila tu, prijatelji, sjedili smo i pričali. Pola sata je trajao intervju koji je bio jako emotivan. Ja završavam knjigu sa njegovim odnosom sa Nikolom. On govori o tome što se nije promenilo ono kakva je osoba. Bio je MVP i NBA šampion i to što je i dalje ista osoba, to je Dekiju najviše značilo. Nadam se da je Dejanu bilo najvažnije da vodi računa o njemu. On je ista osoba i nevjerovatna je osoba", rekao je Singer.