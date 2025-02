"Partizan će biti u teškoćama": Vlade Đurović o šansama crno-bijelih u Evroligi

Nakon poraza od Zvezde, Partizan je 11. tim Evrolige, a Đurović smatra da će biti teško da crno-bijeli stignu u doigravanje.

Izvor: MN PRESS

Derbi Evrolige u petak uveče odigrali su Partizan i Crvena zvezda, a gosti su poenima Nemanje Nedovića stigli do veoma važne pobjede (73:71) u Beogradskoj areni. Porazom pred svojim navijačima tim Željka Obradovića sebi je otežao put u plej-of ove sezone, a tog stava je i iskusni košarkaški analitičar Vlade Đurović.

Dan poslije meča koji je privukao pažnju čitave košarkaške Evrope, Đurović je analizirao dešavanja sa parketa. Dok je u taboru Zvezde pronašao aktere koji su odigrali ispod očekivanja, kod Partizana se više bavio šansama da crno-bijeli budu među deset najboljih timova na kraju ligaškog dijela takmičenja.

"Ja uopšte ne mislim da Zvezda igra dobro. Zvezda ima naviku pobjeđivanja, za razliku od Partizana koji je dobio jednu gustu utakmicu i to protiv Albe. Partizan već godinama, četvrta godina, sve gusto gubi, a Zvezda dobija. Zvezda dobija u Monaku, Parizu, nevjerovatno... Zato Sferopulos zaslužuje čestitke, ne slažem se kako je vodio, Nedović je mnogo sjedio na klupi, pa i Kenan, Kalinić. Ja da sam Kalinić, ja bih rekao treneru, pa ja sam pričao sa Maljkovićem, Tanjevićem, često puta, Delibašić, priđe pa kaže da se ne osjeća dobro, da ga ne stavlja. Kalinića kako nije išlo, to je nevjerovatno, on je borac, kada ti ne ide, onda bolje, pa sam izađi. Baš zato što je derbi, veliki je ulog. Zvezda je ovo morala da dobije, kao i Partizan, da je Zvezda dobila Makabi, onda ova utakmica ne bi imala toliku važnost, ovako je ovo Zvezdi spas", rekao je Vlade Đurović gostujući na RTS, a prenosi "Telegraf".

Nakon poraza od najvećeg rivala, košarkaši Partizana zauzimaju 11. mjesto u Evroligi imaju skor 12-12. Vlade Đurović je prokomentarisao šanse crno-bijelih da se nađu u plej-inu, odnosno da nastave takmičenje i nakon završetka ligaškog dijela takmičenja.

"Partizan će biti u teškoćama, ima težak raspored. Sada deseti tim ima pobjedu više, a ima i timova sa dvije pobjede više kao Bajern, Milano. Treba se gledati da Bajern i Milano gube, jer je to kao pobjeda Partizana. Partizan sada ovo što ide na turneju, Italija i Francuska, mora minimum jednu da dobiju, ali sa dvije dobijene mogu da dođu do desetog mjesta. Bajern ima pet utakmica kod kuće, ako ih dobije ima 19 pobjeda i već je pobjegao. Da je Žalgiris dobio Bajern, bilo bi Partizanu lakše. Ta Baskonija, Asvel, Efes, da ne govorim Makabi i Virtus, kada skinu neki skalp, to je velika stvar za Zvezdu i Partizan", rekao je Đurović.