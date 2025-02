"Šta on ikada uradi, niko nije primijetio da igra": Vlade Đurović kritikuje i hvali tri igrača Crvene zvezde

Iskusni Vlade Đurović nije bio u potpunosti zadovoljan igrom Crvene zvezde, koja je pobijedila Partizan u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Partizan u 24. kolu Evrolige, poenima Nemanje Nedovića na sekund do kraja četvrte dionice (73:71). Bila je to veoma tijesna i neizvjesna utakmica, obilježena velikim brojem grešaka i nervozom na oba kraja terena. Tako je meč vidio i nekadašnji košarkaški trenera, a danas televizijski analitičar Vlade Đurović.

On je dan nakon meča srpskih klubova u Evroligi analizirao sve što se desilo u Beogradskoj areni, a posebno su mu se na tapetu našla trojica igrača Zvezde. Kritikovao je igru tri igrača koji bi trebalo da su važni za tim Janisa Sferopulosa, a prema jednom od njih - litvanskom igraču Rokasu Gedraitisu - bio je posebno oštar.

"Borbena, odlična za gledanje, rezultat je konstantno bio tijesan, nije bilo više od šest razlike. Međutim, ne tako kvalitetna, to je proizvod velike nervoze, ja sam vidio kako su izašli igrači Partizana, vidio sam to na televiziji i to je ispred tunela, neko bi rekao vidi kako su slobodni, sigurni su da će da dobiju, skaču tu nešto, ali ja sam odmah vidio da je to strah. Gledao sam sa najmanje 15 ljudi utakmicu, oni uvijek traže tu moje komentare, ja sam vidio da će tu Partizan da izgubi utakmicu. Nervoza, 20.000 ljudi, Partizan više pobjeda ima na strani nego kod kuće, imaju najbolju publiku na svijetu, ni u NBA nemaju 20.000 ljudi kod kuće. Tu je 17.000, 18.000... Partizan ima i preko 20.000 ljudi, samo ne smije da prijavi, ali to je nevjerovatno, ta nervoza. Partizan je dobio posljednje utakmice sa 10-3, a počeo sa 2-8. I Zvezda koja je izgubila od Makabija, pa potom taj isti Makabi izgubio od Albe. Rekao sam da će Partizan biti favorit, to je rekao i Dule Vujošević, i zbog toga što igra na svom terenu i zbog momentuma, međutim Partizan je odigrao nervozno, i Zvezda je dobila utakmicu sa tri igrača koja su dobro igrali", rekao je Vlade Đurović tokom gostovanja na "RTS", a prenosi "Telegraf".

Vidi opis "Šta on ikada uradi, niko nije primijetio da igra": Vlade Đurović kritikuje i hvali tri igrača Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Po Đurovićevim riječima, Crvena zvezda je imala trojicu igrača koji su bili na izuzetno visokom nivou i trojicu koji su podbacili - jednog od njih kritikuje konstantno. "Petrušev, Bolomboj i Mekintajer, ovi svi ostali su igrali ispod svog nivoa, Kalinić najgora utakmica do sada sa šest izgubljenih lopti, Davidovac šta je uradio. Gedraitis šta on ikada uradi, niko nije primijetio ni da je igrao... To je čudo, bilo je slabo, dobili su zato što je u Partizanu bilo slabih igrača, prije svega Braun od koga sam ja dosta očekivao, ali je baš podbacio. Zvezda je sada u sjajnoj situaciji, a Partizan u vrlo teškoj", rekao je Vlade Đurović.

Osvrnuo se iskusni košarkaški trener i na cjelokupnu situaciju koja trenutno prati srpsku košarku. Po njegovim riječima, igrači nikada nisu imali ovakvu popularnost u Srbiji, a navijači čak i češće odlaze u halu nego na fudbalske stadione. To je detalj koji će koašrkaš kao sport morati da iskoristi.

Vidi opis "Šta on ikada uradi, niko nije primijetio da igra": Vlade Đurović kritikuje i hvali tri igrača Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Ono što se sada dešava u Srbiji, Beogradu, to nikada nije bilo, ja sam dovoljno mator, igrao sam u vrijeme Koraća. Taj Korać nije mogao da ima pet redova u sportskom listu da se napiše o njemu, a bio je najbolji strijelac Evrope. Sad igrači koji su prosječni imaju po čitavu stranu. Imate tri strane košarke, u kafićima kad me prepoznaju, svi me prepoznaju kao da sam komentator, ali svi. Bio sam držao neko predavanje u Kuršumiliji, neki advokati, a svi su partizanovci, zašto ovo, zašto ono. To nikada nije bilo. Niko ne priča o fudbalu. Košarka to mora da iskoristi, mora da se desi rezultat. Ni Realu, Barseloni, Panatinaikosu ne daje pare država. Nevjerovatno se pričalo o ovoj utakmici. To meni godi, ali imamo nesreću da je sve Partizan ili Zvezda. Ovi drugi klubovi nemaju mjesta. Ranije kada odeš u Niš te čeka 16.000 navijača, ja se sjećam, kada izlaze plaše se navijači, svi navijaju za Radnički, a sada niko ne navija za Borac, Spartak... Sa druge strane, ko ima ovakav derbi, ima samo Atina. Niko drugi nema, u fudbalu imaju, ali to je sve fudbal. Niko nema ovoliko gledalaca", zaključio je iskusni trener.