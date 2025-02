Zvezda u plej-ofu, Partizan ispao, a još 10 kola do kraja: Šta čeka srpske timove do kraja Evrolige?

Crvena zvezda je trenutno šesti tim na tabeli Evrolige i ako nastavi u ovom ritmu obezbijediće plasman u dalju fazu takmičenja. Partizan je 11. i ima skor 12-12, te je za crno-bijele svaka naredna utakmica jako važna.

Poslije sinoćnjeg derbija u kojem je slavila Crvena zvezda, ostalo nam je još 10 kola u Evroligi. Stanje na tabeli najavljuje veliku borbu do kraja ligaškog dijela, s obzirom na to da crveno-bijeli imaju skor 14-10, dok su crno-bijeli prvi ispod crte sa 12-12. Ipak, ono što je postalo jasno tokom ove sezone - ne postoje laki i teški rivali, s obzirom na to da je veliki broj favorita upisao poraze od nešto slabijie plasiranih timova na tabeli.