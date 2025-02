"To nije bio faul, ali ne kontrolišemo suđenje": Partizanov košarkaš se oglasio poslije poraza od Zvezde

Najbolji igrač Partizana na meču protiv Crvene zvezde Karlik Džouns nije zadovoljan najvažnijom odlukom na meču.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan (73:71) na gostujućem terenu, u 24. kolu Evrolige. Presudne poene postigao je Nemanja Nedović sa linije za slobodna bacanja, na sekund do kraja četvrte dionice. Faul nad bekom Crvene zvezde napravio je Sterling Braun, nakon veoma konfuzne akcije gostujućeg tima.

Nedović je pogodio prva dva i promašio treće slobodno bacanje, a Partizan nije imao pravu priliku da odgovori na takav scenario. Svima u hali je bilo jasno da će slobodna bacanja iskusnog Nedovića biti ključna tačka meča, ali Karlik Džouns smatra da do njih nije ni trebalo da dođe - po njegovom mišljenju, Sterling Braun nije napravio faul!

"Što se mene tiče, to nije bio faul, ali se ja ne pitam za to. Definitivno se na slažem sa odlukom, ali sada ne možemo da uradimo ništa povodom toga", istakao je nakon poraza u derbiju Karlik Džouns i dodao: "Težak poraz. Ukratko, mislim da su željeli pobjedu više od nas. Borili su se i omogućavali svom timu ekstra posjede, igrali su više fizički od nas i mislim da nas je to koštalo pobjede. Ne smiješ da dozvoljavaš protivniku onoliko ofanzivnih posjeda. Pravili smo male greške, igrali smo dobro, ali su nas te male greške "ubile" u posljednjoj dionici."

Pored odluke na sekundu do kraja posljednje dionice, navijači Partizana mogli bi da preispituju i faulove koji su dosuđeni Sterlingu Braunu i posebno Tajriku Džounsu, koji su veoma rano ušli u problem sa ličnim greškama.

"Ne možemo kontrolisati šta se sudi, ali samo mogli da iskontrolišemo da ne dobijemo tehničke greške. Potrebno je da bolje kontrolišemo određene stvari na parketu, bilo je prosto takvo veče. Morali smo da pomognemo tim momcima i budemo spremni da istupimo", istakao je plejmejker Partizana.

Nakon pobjede u derbiju Crvena zvezda ima skor 14-10 i veoma dobre šanse da se nađe u doigravanju ove sezone. U narednih 10 rundi Evrolige crveno-bijeli će se boriti za mjesto među šest najboljih timova, kako bi izbjegli plej-in. Sa druge strane, Partizan će pokušati da se domogne makar plej-ina, jer trenutno zauzima 11. poziciju na tabeli sa skorom 12-12.