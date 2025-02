"Pokušavate da nađete loše u našoj igri?": Sferopulos uzvratio novinaru na pitanje o Zvezdinom napadu

Janis Sferopulos imao je dijalog sa novinarom na konferenciji poslije pobjede Zvezde u derbiju.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u dramatičnom evroligaškom derbiju, a trener crveno-bijelih Janis Sferopulos slavio je trijumf na parketu pokazujući prstom ka Delijama.

Poslije meča je čestitao svom timu trijumf poslije kojeg je Zvezda na učinku 14-10.

"Hoću da čestitam igračima za veliku pobjedu. Nije laka utakmica, ni za jedan tim. Vjerovali smo pred meč da možemo da napravimo nešto dobro večeras. Mislim da smo se borili, kontrolisali smo meč u većem dijelu. Odbrana koju smo igrali je dezorganizovala kreaciju Partizanovog napada", rekao je on.

Zvezdin trener smatra da je njegov tim u većem dijelu meča imao kontrolu.

"Imali smo malo vođstvo na poluvremenu, ali kontrolisali smo ritam. Partizan je preuzeo prednost, ali nismo padali u paniku i vratili smo se. Imali smo veliku strast za pobjedom, vidjela se u situacijama 50-50, kao i u 15 ofanzivnih skokova. Zato im čestitam."

Potom je smireno upozorio da je do kraja još 10 kola.

"Ovo je velika pobjeda, ali samo jedna. Idemo dalje, iz meča u meč do kraja sezone. Hoću da zahvalim navijačima na podršci i mislim da smo im danas pružili veliku radost."

Bio je upitan Sferopulos i da li bi vjerovao prije meča da je moguće pobijediti Partizan sa šutem za tri poena 3/18. "Već sam rekao da smo igrali dobru odbranu. Kada tim koji prosječno postiže 86 poena, postigne 71 protiv vas, onda imate šansu da pobijedite. Imali smo sjajne procente šuta za slobodna bacanja i za dva poena. Nismo pogađali spolja, ali imali smo otvorene šuteve. Osim toga, da li pokušavate da nađete loše detalje naše igre?", uzvratio je pitanje Grk.

Sljedeći nisu ni ASVEL, ni Alba

Izvor: MN PRESS

"Pobijedili smo, to se događa, najvažnije je da smo pobijedili", zaključio je on.

Naredne nedjelje Zvezda igra protiv ASVEL-a kod kuće u utorak, pa protiv Albe u gostima u četvrtak. "Fokusiramo se na sljedeću utakmicu, a to nije ni Alba, ni Asvel, to je Igokea. Na to se fokusiramo", podvukao je Sferopulos.

Tražio od navijača da sklone laser.

"Laser je zabranjen i pokušao sam da im kažem da to ne rade", rekao je Grk.