"Zvezda imala više sreće, to je bio evidentno": Željko Obradović naglasio ključni razlog Partizanovog poraza

Trener Partizana oglasio se poslije poraza u još jednom dramatičnom "vječitom" derbiju u Evroligi

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana Željko Obradović oglasio se poslije poraza u derbiju od Crvene zvezde. On je ocijenio da je Zvezda imala sreće u odlučujućim trenucima, nakon što je Nemanja Nedović donio trijumf slobodnim bacanjima na sekund do kraja.

"Zvezda imala više sreće, toliko", kazao je on u miks-zoni, a na konferenciji za novinare je govorio detaljnije.

"Zvezda je imala više sreće, to je evidentno, mi smo odigrali taj posljednji napad kako smo odigrali, odigrali dobru odbranu i u posljednjoj sekundi desio se taj kontakt prije isteka vremena i dobili su priliku da pobijede utakmicu. To je to."

Bio je upitan i za to što je Zvezda imala 15 ofanzivnih skokova, dok je Partizan imao 19 defanzivnih.

"Što se tiče skokova u napadu, imali su dosta ofanzivnih skokova, s tim da smo u posljednjoj četvrtini to uspjeli da odigramo malo bolje, ali nedovoljno. Sa druge strane, to smo kompenzovali sa osvojenim i izgubljenim loptama. Mi smo tu imali 'minus 1', Zvezda 'minus 12'. To znači da se ekipa borila ako smo ih natjerali na 18 izgubljenih lopti. Bilo je tu nesrećnih situacija, gdje se lopta odbijala, odlazila kod njih, sigurno je da je postojala želja i kod njih, tu nema dileme. Igrači obje ekipe su pokazali trud, a moja ekipa nije bila na nivou da bi se dobila ovakva utakmica. A, kada to kažem mislim da smo bili prenervozni. To je jedan faktor zbog kojeg smo izgubili utakmicu."

Preuzeo je potom odgovornost šef struke crno-bijelih, naglasivši još jednom nervozu svog tima kao ključni razlog poraza. "Mnogo je prosto i jednostavno. Ako igrači reaguju kako su reagovali večeras ako su nervozni, to znači da ih trener nije dobro pripremio. Eto, to je to."

Šta je govorio Tajriku Džounsu kada je u drugoj četvrtini dobio tehničku poslije treće lične greške?

"Dobio je faul i kada pogledate statistiku igrao je koliko, manje od 14 minuta. Ako je to igrač koji je nama mnogo važan, onda je jasno koliko je to uticalo na samu utakmicu. I pitanje odnosa u skokovima, sve je to povezano. Nažalost, njegova reakcija je bila takva kakva je i to je ono na čemu radimo i nastavićemo da radimo. Tajrika sam probao da smirim i prije nego što je napravio treći faul. Očigledno je kasna reakcija bila. Sudije su procijenile da je to za tehničku i tako je kako je. Poslije toga sam mu u poluvremenu rekao da proba da bude miran i da proba da igra sa četiri faula."

Navijači Zvezde uperili laser, sudije nisu ponovlie

Izvor: MN PRESS

Ukazao je Obradović i na to da sudije nisu ponovile slobodno bacanje tokom kojeg su navijači Zvezde uperili laser ka plejmejkeru Partizana Karliku Džounsu.

"Bio je i momenat kada je laser bio uperen od strane navijača Zvezde, sudije to nisu nažalost vidjele, poslije toga su svaki put reagovale i rekle da će ponoviti svaki put kad se desi, tada nisu ponovile i to je tako, šta da radimo, tada nije bilo ponovljeno i vjerovatno će biti u izvještaju", rekao je on.

Da li će Partizan biti kompletniji sljedeće nedjelje na gostovanjima Virtusu i Monaku?

"Vanja i Frenk ne vjerujem da će početi da treniraju, sljedeće sedmice će imati još jednu provjeru, sljedeće nedjelje ne vjerujem da će biti na putu sa nama na putovanjima u Bolonji i Monako. Što se tiče ova dva momka koja su juče propustila treninge, Pokuševski ima visoku temperaturu, padala je, vraćala se i procjena je da bi mogli da zaraze ostale igrače. Bošnjaković ima stomačni virus", rekao je Željko Obradović.