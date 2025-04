"Ti hoćeš da ja budem kažnjen? Svašta bih rekao": Kalinić reagovao na pitanje o sudijama poslije poraza Zvezde

Nikola Kalinić morao je da bira riječi kada je pričao o sudijama u Evroligi.

Crvena zvezda nije uspjela da odbrani domaći teren u pretposljednjem kolu Evrolige. Poslije produžetka je izgubila od Efesa (97:96). Pobjeda je mogla da je "pogura" do borbe za direktan prolaz u plej-of, dok je i pored poraza prošla u plej-in pošto je Virtus demolirao Armani u Bolonji (90:70).

Poslije utakmice Nikola Kalinić odgovarao je na pitanja novinara, morao je da se "ujede za jezik" kada je pričao o sudijama, a svjestan je i da crveno-bijeli moraju neke stvari mnogo bolje da rade na terenu.

"Dobre stvari su da smo se vratili u meč, imali šut za pobjedu, loše stvari su da smo imali neke prekide, greške u komunikaciji i koncentraciji na kojima moramo da radimo. Možeš da odigraš solidan meč i da izgubiš, imali smo taj šut", počeo je Kalinić.

Obezbijeđen je prolaz u plej-in. "Srećni smo zbog toga, nagrada za dobar rad ove godine, ali isto tako poslije poraza ne može nešto previše da se slavi."

"Svaka greška se kažnjava"

Na pitanje kako se psihološki vratiti poslije serije poraza u ABA i Evroligi, Nikola je imao nešto oštriju reakciju.

"Kao da smo ne znam šta radili... Ide sad taj plej-in, kreću velike utakmice, to je nivo koji želimo, to su vrhunske ekipe, nema lake utakmice svaka greška se kažnjava, nema za šta da se motivišemo, za to smo radili".

Nije se složio sa konstatacijom novinara da je Zvezda nekoliko mečeva izgubila u posljednjim momentima i da je dozvolila da joj se pobjeda izmigolji tako.

"Ne znam šta bih rekao, jednostavno je to statistika. Neke utakmice smo dobili u posljednjim momentima, Baskoniju na strani, Barselonu, to je košarka. Bitno je da dolaziš u tu situaciju, to su vrhunske ekipe, vidjeli ste sastav Efesa, igraju ljudi koji su osvajali Evroligu, igrali na fajnal-foru. Svaki poraz je loš, ali je dobro da smo tu sa njima, da učimo i naučimo lekciju."

"Ti hoćeš da ja budem kažnjen?"

Jedno od pitanja za Kalinića bilo je i o sudijskim odlukama. U jednom momentu je dobio tehničku kada se bunio, jer je prvo pokazano da je njemu dosuđen faul, a u stvari je dosuđen Džonu Braunu. "Ti hoćeš da ja budem kažnjen?", rekao je Kalinić.

Nasmijao se, pa nastavio. "Pa, šta da kažem, rekao bih svašta, ali šta god da kažem biću kažnjen. Šta da pričam o tome? Moramo da živimo sa tim, da shvatimo da smo mi Zvezda. Iako smo, vjerujem, najveći klub u Srbiji, ili jedan od dva najveća. U okviru Evrolige nismo Real, Barselona, Fenerbahče, Efes, moramo da prihvatimo da će sudije uvijek njima biti naklonjene. Ne smijemo zbog toga da gubimo kompas, već moramo da živimo sa tim i da se borimo."

"PAO? Pustiće nas"

U posljednjem kolu Zvezda gostuje Panatinaikosu u Atini, a Nikola je u šaljivom tonu najavio taj meč. "Pustiće nas ponovo", izgovorio je prvo Kalinić aludirajući na objave na društvenim mrežama poslije pobjede protiv Olimpijakosa kada su pojedinci pričali kako je tim iz Pireja pustio Zvezdu.

Nastavio je da priča o meču koji slijedi.

"Možemo sa svima da igramo. Pokazali smo to mnogo puta tokom sezone. Možemo da se borimo sa svima, pobijedili smo dosta takvih mečeva i ne odustajemo. Boli ovaj poraz od Efesa, ali ne padamo. Tek sada počinje sve, povećava se brzina, intenzitet i to je to. Borili smo se, vidjećemo da li smo za to ili nismo, dvije su opcije. Saznaćemo", zaključio je Kalinić.

