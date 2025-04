"Podigli smo Zvezdu, oborili rekord, mjesto nam je u Top 10": Sferopulos otkrio šta je rekao ekipi poslije Efesa

Trener Zvezde oglasio se poslije bolnog poraza od Efesa, ali i plasmana u plej-in Evrolige.

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos ušao je u svlačionicu poslije bolnog poraza od Efesa i čestitao igračima plasman u plej-in Evrolige. Poručio im je da su to uradili uz pomoć Virtusa, koji je savladao Armani, ali i zahvaljujući svojim pobjedama.

"Rekao sam igračima da smo u plej-inu zahvaljujući rezultatima drugih timova, ali i zahvaljujući onome što smo sami uradili. Ovo je prva sezona sa mnom na klupi da smo zaista bili konkurentni. Imali smo neke sjajne utakmice, neke u kojima smo izgubili, ali na kraju kada se podvuče crta podigli smo nivo čitavog kluba i otišli na nivo iznad kao organizacija. Pokazali smo da zaslužujemo da budemo bar u plej-inu. Imamo još jedan meč, borićemo se protiv prvaka Evrope na njegovom terenu", rekao je Sferopulos, uz zahvalnost navijačima na podršci", kazao je on posle utakmice.

Podsjetio je Sferopulos na urađeno ove sezone, u kojoj Zvezda trenutno ima skor 18-15.

"Ostvarili smo rekordni broj pobjeda za Crvenu zvezdu, ostvarili smo rekordnih devet pobjeda na gostujućim terenima, to je najbolji učinak nekog srpskog tima u Evroligi u gostima, pobijedili smo prvi put Barselonu u gostima... Poslije sedam ili 10 godina pobijedili smo na ovom ili onom terenu i zaslužili smo prema tome da se plasiramo u plej-in i na tome čestitke svima, iako smo izgubili večeras. Daćemo sve od sebe i pokušaćemo da se plasiramo u plej-of. Bez obzira na sve, mislim da je sve ostvareno do sada veoma važno za dalju egzistenciju kluba. Imate program, proces, pokušavate da se iz sezone u sezonu sve bolje plasirate i da budete sve bolji i bolji", dodao je Grk.

Kazao je da se podrazumijeva da ne može postojati zadovoljstvo poslije poraza u važnom susretu poput duela protiv Efesa, kao i na način na koji je taj poraz doživljen. Ipak, nekoliko puta je naglasio borbeni duh svog tima.

"Dali smo svoj maksimum, dali smo srce, svi naši igrači pokušali su da odigraju najbolje što znaju. Čestitam im na načinu na koji su se borili, rekao sam im da sam ponosan na njih i na način na koji smo igrali i na koji smo se borili", kazao je Sferopulos.

Uz ocjenu da su meč prelomili mali, sitni detalji, na kraju promašen šut za pobjedu, Sferopulos je zahvalio i navijačima na tome što su podržali ekipu i prepoznali da se bori i preko svojih limita.

Da li žali više za porazima od Makabija, Žalgirisa i Armanija nego za porazom od Efesa?

"Morate shvatiti da je Evroliga takvo takmičenje da morate da dobijate utakmice koje bi trebalo da izgubite, kao i da gubite one koje bi trebalo da dobijate. Vidjeli ste da je Virtus pobedio Armani, Žalgiris je pobijedio Partizan iako je već bio eliminisan... To je Evroliga. Ne možete reći da smo gubili u lakim utakmicama, protiv lakih protivnika, svaka je veoma teška i svaka je veoma važna. Ponosan sam na to kako smo se borili cijele sezone".

Takođe, poželio je sreću i dobro zdravlje teško povrijeđenom košarkašu Efesa Rodrigu Boboi.

"Svi želimo sve najbolje i dobro zdravlje Rodrigu Boboi nakon povrede koju je doživio. Lično i kao čitav stručni štab želimo mu brzi oporavak i što uspešniji nastavak njegove karijere", rekao je Sferopulos.

