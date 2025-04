Milutin Aleksić imao je kritike na račun Ognjena Dobrića i Janisa Sferopulosa.

Izvor: Printscreen/Sport klub/MN press

Crvena zvezda je izgubila od Efesa poslije drame i produžetka (97:96). Kodi Miler Mekintajer promašio je šut za pobjedu, ali je prolaz u narednu fazu Evrolige obezbijeđen pošto je Duško Ivanović sa Virtusom demolirao Armani u Bolonji (90:70). Poslije svega što se dogodilo u petak uveče svoju analizu dao je Milutin Aleksić.

Bivši plejmejker crveno-bijelih prvo je pohvalio ekipu sa Malog Kalemegdana.

"Prvi utisak mi je da je konferencija za štampu počela u maniru u kom treba, da čestitamo Zvezdi ulazak u plej-in, to je nešto novo. Nije možda nešto čime bi se većina zadovoljila, mislim na Zvezdinu javnost. Stvarno je iskorak. Možemo da pričamo i o nekim propuštenim šansama i boljem plasmanu. Kada se vratimo na isto ovo vrijeme prošle godine, niko ne može da ospori činjenicu da je Zvezda porasla kao ekipa i da je uspjela u jakoj i boljoj Evroligi izbori razigravanje. Da li će da uđe u plej-of? To ostaje, ali su čestitke zaslužili i da zaslužuju da budu u top 10 ako se uzme cijela sezona, period oko Nove godine i završnica. Zaslužuju čestitke, ne mogu to da osporim", rekao je Aleksić u sudiju "Sport kluba".

Vidi opis "Ne treba trener Zvezde o tome da nam priča": Milutin Aleksić kritikovao Dobrića, ima zamjerke i za Sferopulosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Imao je jednu zamjerku na konferenciju za medije Janisa Sferopulosa poslije meča. "Ne volim da čujem da trener treba o tome da nam priča. Zaista, mislim da ipak treba fokus da bude na meču, da publika ocjenjuje da li je sezona dobra ili ne, a ne trener kada ima jedno kolo do kraja i to poslije poraza."

Smatra da je Zvezda propustila šanse da savlada Efes.

"Mislim da je bolja i kvalitetnija ekipa pobijedila, a da Zvezda nije iskoristila šanse gde se bolja ekipa nudila, nije prikazala maestralnu utakmicu i da je propustila šansu koja se pojavila na kraju i u regularnom dijelu i na kraju. Da proba sa faktorom iznenađenja i da zabeleži važnu pobjedu koja bi joj donijela mnogo bolju poziciju od one na kojoj će se naći."

"Dobrić? To mi je čudna odluka"

Izvor: MN PRESS

Imao je Milutin kritike za Ognjena Dobrića i pohvale na račun publike koja je u 80 odsto popunjenoj Areni dala pravi "vjetar u leđa ekipi.

"Utisak mi je da je Arena bila fantastična, atmosfera da je bila takva, dlanovi, grla, energija. Došlo je do izražaja nekoliko stvari, dominaciju Petruševa ispod koša, Kodija promenljivog, da pogodi šuteve koji nisu planirani, a da izostanu oni koji su planirani. Jago je unosio preokret i u ovu utakmicu", rekao je Aleksić.

Onda je kritikovao Dobrića koji je meč završio bez poena (0/1 za dva, 0/3 za tri), na parketu je proveo 15 minuta, a mnoge je iznenadio potez Sferopulosa koji ga je stavio u startnu petorku u produžetku.

"Dominantan utisak mi je da nismo uspjeli da prozovemo Dobrića u pozitivnom maniru. Bez ikakvog doprinosa u oba pravca, vidim da mu je teško, da mu je krivo, ne bih volio da mu mi odavde budemo dodatni teret i da mu probudimo osjećaj krivice. Vanserijski je igrač, dao je toliko Zvezdi i reprezentaciji, ali se nešto ove godine nije poklopilo. Po meni, dobio je nezasluženo povjerenje u produžetku. Početi sa njim produžetak, koji je totalno indisponiran cijeli meč, to mi je čudna odluka", zaključio je Aleksić.

Crvena zvezda Efes highlights Izvor: YouTube/Euroleague

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!