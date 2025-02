Selektor Bećiragić emotivan nakon plasmana na Eurobasket: "Nisam znao da ovo ovoliko znači ljudima u BiH"

Selektor reprezentacije BiH Adis Bećiragić komentarisao je veliki uspjeh "zmajeva".

Izvor: FIBA

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić govorio je na pres konferenciji nakon večerašnje utakmice u kojoj su "zmajevi" ubjedljivo savladali Kipar i uz poraz Hrvatske plasirali se na Eurobasket 2025.

Bećiragić je u uvodnom dijelu izlaganja kazao:

"Hvala sjajnoj publici i svima koji nas podržavaju. Sretni smo zbog ove pobjede i pobjede Francuske, što znači da idemo na Evropsko prvenstvo. Čestitke svima koji su bili dio ove sjajne večeri."

Izvor: FIBA

Atmosfera u Mejdanu je bila sjajna, a debi je ubilježio Egzejvier Kastaneda.

"Kao i svugdje, zaista je lijepo igrati. Imamo zaista predivnu podršku, bilo da je to BHF ili ostali navijači. Još jedna lijepa noć. Mislim da su igrači odigrali dobro veliki dio utakmice, tako da su vratili emocije publici na neki način. Castaneda je tek tri dana sa nama. Mislim da je to igrač koji će nam dati ono što nam treba, a to je da otvorimo reket sa tim šutem. Ja se iskreno nadam i želim mu da bude u ovoj reprezentaciji bar još osam godina", rekao je Bećiragić, a prenosi Sport1.

Za kraj kvalifikacija, slijedi duel između Francuske i BiH.

"Ako žele da idu kao turisti, da se i ja ne sikiram. Ako žele da pobijedimo, da se i mi zajedno pripremimo. Vjerovatno će želja svih biti da pobijedimo. Sigurno ćemo probati dobiti Francusku", navodi bh. selektor.

Naš plasman na EP je ovisio od ishoda duela Hrvatska - Francuska, koji se pratio u Mejdanu.

"Pokušao sam pobjeći iz dvorane da ne razmišljam o tome, ali mi se nije dalo, morao sam se vratiti da gledam. Uzbuđenje je bilo na nekakvom picku. Kada se sve lijepo završi, vidim da smo izuzetno svi sretni i zadovoljni. Ljudi su sretni i zadovoljni. Zaista nisam znao da ovoliko znači ljudima u BiH. Koliko god ja ovo volim, meni je ovo i posao. Međutim, koliko sam vidio, ljudi su u cijeloj BiH zaista sretni", dodao je Bećiragić.

Selektor "zmajeva" ne razmišlja o potencijalnim protivnicima na Eurobasketu i veoma je optimističan.

"Lično ne razmišljam o protivnicima. Maloprije sam rekao, a i igračima prije tri dana sam kazao... Počeo sam igrati košarku 1982. u KK Bosna. Mi smo rasli, bukvalno na neki način malo prepotentno. U odnosu na naš talenat, toliko smo bili igrači, ali svi imamo isti mentalni sklop. Nikoga ne podcjenjujemo, ali ne vidimo ni boljeg do nas. Mislim da sam to potajno ugradio u srca naših igrača. Mi smo zbog ovog rata iskompleksirana nacija. Imamo problema u svakoj pori društva, no mi u našoj krvi nosimo šampionski DNA, samo mi to trebamo probuditi. Mi smo se plasirali, ali nam to ne bi trebalo biti ništa posebno, jer smo mi ljudi koji trebamo biti među najboljima u Evropi, zato što imamo taj talenat i mentalni sklop", rekao je Bećiragić i dodao za kraj:

"Bilo bi dobro i da Luki Garzi skinemo zvjezdicu. Onda bi to bila ozbiljna reprezentacija, pa da se potučemo, a ne da idemo sa 2-3 pripreme utakmice. Iskreno se nadam da ćemo mi to uspjeti, da će ljudi koji vode savez naći ono što je potrebno da ovi momci imaju i da imamo duge, dobre pripreme, sa najmanje osam pripremnih utakmica. Ako hoćeš među četiri prve ekipe, svejedno ti je ko je u grupi. Ja hoću da pobijedim svaku utakmicu. Zaista tako mislim. Da li će to biti, to je druga stvar. Mentalno smo spremni, željni i svjesni da mi možemo pretući svakoga, zato što, opet, reprezentacija nije klub. Ovdje je pokretač emocija. To je naša najveća prednost. Plus taj talenat koji imamo."