Janis otkrio kako Milvoki čuva Nikolu Jokića: Ko igra za reprezentaciju, njemu je lakše

Janis Adetokunbo je poslije meča Milvoki - Denver govorio o Nikoli Jokiću, ali se dotakao i teme koliko je teže igrati košarku u Evropi nego u NBA ligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je odigrao još jednu maestralnu partiju. Upisao je svoj 27. tripl-dabl, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu Denvera nad Milvokijem, meč je završen pobjedom domaćina 121:112. Trijumf nad timom iz Kolorada, sama po sebi je veliki uspjeh, pa je Janis Adetokunbo bio zadovoljan izdanjem svog tima.

Možda reprezentativac Srbije jeste ubacio 32 poena i bio precizan 13 od 16 puta iz igre (81 posto), ali i pored toga Grk je bio ponosan na tim. "Da biste čuvali takvog igrača neophodan je timski rad. Neću vam objašnjavati našu taktiku kad je on u pitanju, ali se trudimo da budemo fizički što jači protiv Jokića, počevši od Bruka."

"Kada god bi se našao u reketu, našli smo se oko njega, blokirali smo ga, pravili gužvu i tako smo ga tjerali da mora brzo da donosi odluke, a u tome je najbolji u ligi. Kad je takav igrač protiv tebe, moraš da mu otežavaš - da razmišlja, na kraju se nadaš da ćeš pobijediti", rekao je Adetokunbo.

Zna Adetokunpo taktiku protiv najboljeg košarkaša NBA lige, ali teorija i praksa se ne poklapaju uvijek... "On je toliko dobar igrač da je i dalje uspjevao da doda do Gordona. Sve vreme moraš da ga umaraš i tako dok ne dođe do reketa..."

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Mora da mu bude neugodno koliko god je moguće. Ipak, ti su svjestan da će on biti odličan i da će uraditi sve što hoće. Mi smo obavili dobar posao, svi zajedno, bili koncentrisani za plan protiv njega i Denvera", iznio je mišljenje Adetokunbo.

Teža košarka se igra u Evropi

Prošlog ljeta održane su Olimpijske igre u Parizu, a oni koji su učestvovali u na turniru ove sezone igraju znatno bolje. Gotovo svi oni su konkurenti za MVP nagradu - Šej Gildžes Aleksander, Nikola Jokić, Janis Adetokunbo...

"Dosta puta sam pričao o tome, ali me niko ne sluša... Mišljenje Grka nigerijskog porijekla nije važno. Svako ko igra FIBA košarku i dođe u NBA - sve mu bude lakše. Veći je prostor, više posjeda, čak je i manje fizička igra", bio je jasan Adetokunbo.

"Teže je igrati u Evropi nego u NBA. Ovdje imaš više prostora i možeš lakše da funkcionišeš. A kada navikneš na onakav spejsing… Tamo je i mnogo više strategije, ritam je sporiji, sa manje posjeda. Ako si tamo efikasan, onda dođeš ovdje... Ne bih da pokažem nepoštovanje, ali u NBA je lakše zbog načina na koji se igra i kako se funcioniše na terenu", zaključio je Adetokunbo.