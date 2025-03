Igokea m:tel se revanširala "svojima" iz Subotice: Dominacija Terela Kartera u Laktašima!

Košarkaši Igokee m:tel u petak su nastavili seriju pobjeda u ABA ligi!

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Četvrti vezani, a ukupno 15. trijumf u regionalnom takmičenju, izabranici trenera Nenada Stefanovića stigli su u petak na otvaranju 32. kola.

Bivši "igosi" Nemanja Gordić i Dalibor Ilić vratili su se sa Spartakom u Laktaše, predvođeni nekadašnjim trenerom Igokee m:tel Vladimirom Jovanovićem, ali su domaći uspjeli da im se revanširaju za poraz u prvom dijelu sezone (86:75).

IGOKEA - SPARTAK 87:76 (18:22, 27:20, 20:17, 22:17).

U uvodnim minutama prvog kvartala, uglavnom se igralo koš za koš, pogađao je Brajs Džons za Aleksandrovačane, a Dalibor Ilić za Subotičane, pa su se ekipe smjenjivale u vođstvu do pred sami kraj perioda kada su gosti serijom 5:0 stigli do "plus četiri" (18:22).

Pet razlike održavali su izabranici Vlade Jovanovića do sredine druge četvrtine, kada je serijom 5:0 koju je okončao Boriša Simanić ispod koša izborio novo izjednačenje 32:32.

"Egal" je manje-više bio na parketu i do samog odlaska na odmor, na koji se otišlo sa prednošću šampiona Bosne i Hercegovine od tri poena (45:42).

Početkom treće dionice, "igosi" su se odlijepili na "plus osam" (52:44), kasnije i na najviše devet razlike, ali prednost nijednom nije prešla na dvocifrenu.

Spartak je potom napravio novu mini-seriju i smanjio na samo "minus četiri", koje su održali do posljednjeg napada Aleksandrovčana u trećoj četvrtini, da bi sjajni Brajs Džons ipak odveo domaće na šest razlike pred odlučujućih 10 minuta (65:59).

Na početku su košarkaši Igokee m:tel opet stigli na devet razlike, interesantno, nijednom razlika nije bila dvocifrena, ali se nisu predali Subotičani i uspjeli su da se na 2.5 minuta prije kraja meča vrate na samo posjed minusa (78:75), pa je uslijedila dramatična završnica.

U posljednjih 60 sekundi ušlo se sa prednošću domaćina od pet razlike, Vaslilije Pušica je potom s linije slobodnih bacanja praktično riješio pitanje pobjednika (81:75), a tačku je trojkom stavio Strahinja Gavrilović za ipak dvocifrenu razliku (87:76).

Najefikasniji kod "igosa" bili su Terel Karter sa dabl-dabl učinkom od 23 poena i 10 skokova, Brajs Džons je dodao 18 koševa uz devet asistencija, dabl-dabl je uknjižio i Strahinja Gavrilović (11 poena, 10 skokova) a dvocifreni košgeterski doprinos pobjedi dao je i Dragan Milosavljević (10).

Kod gostiju iz Subotice apsolutno prva imena meča bili su Dušan Miletić sa 12 poena i devet skokova, te Danilo Nikolić sa pet koševa više.







