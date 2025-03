BARSELONA - PARTIZAN UŽIVO: Loše vijesti za crno-bijele uoči početka meča

KK Partizan gostuje Barseloni u 29. kolu Evrolige.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan gostuje Barseloni u 29. kolu Evrolige i biće to duel direktnih konkurenata u borbi za plej-of elitnog takmičenja. U posljednjem momentu stigla je potvrda da će na tom meču da igra i bivši kapiten crno-bijelih Kevin Panter koji se mučio sa povredom u prethodnom periodu.

"Izuzetno važan meč, kao što će da budu i svi do kraja. Od šest, pet je sa direktnim rivalima za plasman u plej-of. Igramo protiv tima koji ima probleme i koji se bori do poslednjeg atoma snage i treba da razmišljamo tako. Radili smo posle Olimpijakosa na tome da budemo još agresivniji i to je ključ utakmice protiv Barselone i na mečevima koji slijede", rekao je Željko Obradović uoči utakmice.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.