"Na terenu nema lažiranja": Kevin Panter odgovorio na izjavu Željka Obradovića

Kevin Panter odgovorio je Željku Obradoviću poslije pobjede Barselone protiv Partizana.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Javier Borrego/AFP7Profimedia

Partizan nije uspio da dođe do pobjede u Barseloni. Poslije neizvjesne završnice je poražen, to je tim protiv kog nema trijumf još od 2010. godine, a ni sada nije uspio da razbije tu tradiciju. Jedan od "krivaca" za to je Kevin Panter koji je meč završio sa 25 poena.

Upravo je on poslije meča pričao sa srpskim medijima, imao je samo riječi hvale na račun bivšeg tima. "Atmosfera kao u plej-ofu, dva dobra tima borila su se i to je to. Dobra košarka na obje strane terena. Duga je utakmica, oni su sjajno počeli, ne želite da jurite zaostatak protiv tako disciplinovane ekipe. Uspjeli smo da napravimo seriju, da se vratimo i da kontrolišemo meč u većem dijelu", počeo je Panter.

Propustio je nekoliko utakmica zbog povrede, ali se to nije vidjelo na parketu. "Trenirao sam dosta naporno, vratio sam se iz povrede i nisam htio da zaostajem. Trenirao sam jako, nisam htio da izgubim korak, teško je kada se vraćaš i tražiš ritam poslije povrede."

U više navrata je pričao pohvalno o crno-bijelima. "Partizan je veoma dobar tim, svi u Evroligi to znaju, da morate da budete fokusirani, svi timovi hoće u plej-of, ima još pet kola do kraja, neizvjesno je, za sve je kritično. Mi imamo dosta oscilacija tokom sezone i to nije tajna, neki ljudi pričaju o nama neke stvari, mi idemo postepeno, hoćemo da idemo u plej-of."

"Šta ljudi očekuju?"

Prenijeli su novinari Panteru izjavu Željka Obradovića koji je upitan baš za tu dobru partiju. Između ostalog je srpski stručnjak rekao da je "Kevin igrač Barselone, da treba tako da igra i da je sve to normalno." Čuo je to bivši kapiten crno-bijelih. "Morate da razumijete da je on kao trener takmičar i ja sam takmičar kao igrač i zato smo se tako povezali u Partizanu. Ne znam da li ljudi očekuju da spustiš ritam i da se opustiš, pokazuješ poštovanje tako što igraš najbolje. Poslije meča se volite i sve to, ali na terenu ne lažete i ne lažirate", rekao je Panter.

Nastavio je u istom dahu. "Košarka ne nagrađuje ljude koji to rade, obojica smo takmičari, Partizan je je*eno dobar tim, to je plej-of tim. Mi se takmičimo jedni sa drugima, postoji samo poštovanje i ljubav između nas."

"Da li će Partizan da prođe u plej-of?"

Željko Obradović trener Partizana

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Uvjeren je Panter da će njegov bivši tim da se nađe u narednoj fazi Evrolige. "Mislim da će Partizan da bude u plej-ofu, rekao sam to i prije sezone, počeli su je nešto sporije, ali je duga sezona. Svaki meč je važan, vidite to i na tabeli."

Navijači Partizana u Barseloni su mu skandirali "Kevin kapiten", čuo ih je. "Ostavio sam trag u Partizanu, promijenio sam neke živote, pokazao djeci da mogu da napreduju ako rade naporno, to je moj motiv. Ljubav postoji, ja pokušavam da pobijedim, oni takođe, treba da uživamo u životu i da igramo."

Na kraju je upitan i da li bi ovog momenta prihvatio da Barselona igra u plej-in turniru. "Ne, ali to je naša realnost. Možda možemo da se uvučemo među šest najboljih, vidjećemo kako ide", zaključio je Panter.