Kuper Fleg promašio i izbacio svoj tim sa "martovskog ludila": Svi ga hoće u NBA, a on plače zbog koledž titule

Kuper Fleg nije pogodio ključni šut i njegova ekipa je ispala iz NCAA finalnog turnira.

Kuper Fleg i Djuk su izgubili. Hjuston Kuguarsi savladali su favorizovane "Plave đavole" u nevjerovatnom meču. Gubili su 14 razlike na osam minuta do kraja, bilo je 67:61 na 47 sekundi do kraja, ali su na kraju došli do serije 9:0. Budući prvi pik na draftu je promašio šut za pobjedu i Hjuston je otišao dalje trijumfom 70:67.