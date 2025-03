"Dođi u NBA, uzmi milione, postani novi Kavai": Ako Kuper Fleg odbije, Ameriku čeka košarkaški potres decenije

Dok se bliži NBA draft i dok odmiče završni NCAA turnir, sve se više iščekuje odluka Kupera Flega - da li će postati profesionalac?

Američka koledž senzacija Kuper Fleg (18) oduševio je ove sezone na koledžu Djuk i mnogi ga vide kao prvog "pika" na draftu. Međutim, postoje i oni koji ostavljaju prostor za mogućnost da talentovani krilni košarkaš iz Mejna u Americi donese iznenađujuću odluku i ostane na koledžu.

Uostalom, prošlog mjeseca je najavio da bi mogao da se predomisli, kada je za portal "Atletik" izjavio da "želi da se vrati za još godinu". Navijači Djuka oduševljeno su reagovali na to, pa su mu na posljednjoj utakmici u dvorani skandirali: "Još jedna godina" kada je napuštao teren. Pogledajte i poslušajte.

"Ne bih bio iznenađen ako ostane na koledžu, jer možda još nije spreman za stvarni svijet i možda još želi da bude klinac? Nemojmo zaboraviti da je on i dalje u uzrastu u kojem bi trebalo da bude u srednjoj školi", rekao je o Flegu za "ESPN" jedan neimenovani funkcioner NBA tima sa Zapadne konferencije.

Ako bi se povukao, Fleg bi ušao u društvo sadašnjih i bivših NBA asova koji su iznenadili mnoge odlukom da se povuku sa NBA drafta iako im je predviđano da budu odabrani u Top 5 "pikova". Bivši as Bostona Markus Smart (31), defanzivni igrač godine u NBA ligi 2022. proveo je dvije godine na koledžu Oklahoma Stejt. Nekadašnji centar Čikago Bulsa Žoakim Noa (40) odložio je odlazak u NBA i svoju 13 godina dugu profesionalnu karijeru da bi se vratio na Floridu i na njoj proveo tri godine, od 2004. do 2007. Takođe, sličan put odabrao je i aktuelni as Boston Seltiksa, čuveni Al Horford (38), koji je takođe igrao sa Smartom na Floridi u istom periodu.

Tačnije, Noa i Smart su zajedno izašli na draft 2007. i Horforda je Atlanta odbrala kao treći "pik", Nou Čikago Bulsi preko Njujorka kao devetog "pika", a u Top 10 bio je i njihov saigrač sa Floride Kori Bruer, koga je Minesota odabrala kao sedmog "pika". Svi zajedno su ušli u NBA ligu kao NCAA šampioni te 2007. godine pod vođstvom Bilija Donovana, koji je u posljednjih 10 godina po pet sezona vodio Oklahomu i Čikago Bulse, na čijoj je klupi i sada. Međutim, vratimo se Kuperu Flegu.

Ako Fleg kaže "Ne", gubiće ogroman novac

Prema računici ESPN-a, povratak na Djuk koštao bi Flega 75 do 125 miliona dolara potencijalne plate u NBA ligi. Isto tako, odložio bi početak otkucavanja sata za svoj drugi i treći profesionalni ugovor, jer su igrači poslije 10 godina u situaciji da potpišu najveći, "supermaks" ugovor.

Uz to, uvijek je prisutan i strah od potencijalne povrede koja bi mogla da mu ugrozi ili čak završi karijeru. I zbog toga je teško sjetiti se da je postojao prvi "pik" NBA drafta koji se vratio nazad u školu u situaciji u kojoj je mogao da postane profesionalac.

"Kako da opišem Flega? Kao Kavaija Lenarda na vrhuncu"

Kako opisati način na koji Kuper Fleg igra? Neimenovani generalni menadžer tima sa Zapadne konferencije rekao je da je najsličniji čuvenom saigraču Bogdana Bogdanovića u Los Anđeles Klipersima, Kavaiju Lenardu, kada je on bio na vrhuncu.

"Najbolje poređenje koje sam čuo o njemu od skauta je da je sličan Kavaiju Lenardu iz najboljih dana. To nije savršeno poređenje, jer su veoma različiti igrači u ovom uzrastu, ali poređenje stoji zbog načina na koji igraju, zbog njihove sposobnosti da igraju u oba pravca, da dodaju i da obojica mogu da brane igrače na poziciji plejmejkera, kao i krila i centre", rekao je on.

"Kavaijeva odbrana je bila mnogo ispred njegovog napada i u svom arsenalu ima mnogo kvaliteta koje je sam stvorio poput Flega, a koji se odnose na vođenje lopte i na šutiranje. Kada pričam o Kavaiju, razmišljam o njegovom ogromnom samopouzdanju, neprikosnovenoj radnoj etici u kombinaciji sa fizikalijama, inteligencijom, fizičkim 'alatima'... To mu je pomoglo da bude kandidat za MVP-a i najbolji igrač tima koji je osvajao titulu", dodao je on.

"Bolji je od Kavaija u svom uzrastu"

Lenard je postao šampion u San Antoniju i Torontu, ali je sve manje poznato da ga je 2011. odabrala Indijana kao 15. "pika" na draftu i poslala ga u San Antonio kod Grega Popoviča. Predviđalo mu se da će biti defanzivni specijalista, ali razvio je svoju igru. Iako Fleg nema isti raspon ruku, ipak postoji niz sličnosti.

"Fleg je bolji šuter, bolji dodavač i sve u svemu bolji igrač u svom uzrastu, na prvoj godini u koledžu", zaključak je o košarkašu o kojem bruje Sjedinjene Države.

U ovom trenutku, Flegu se nadaju najlošiji timovi u ligi, Vašington, Juta i Šarlot. Draft je zakazan za 25. i 26. jun.