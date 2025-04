Amerikanac se nudi Crvenoj zvezdi: Dao joj 17 poena u Areni, pa zagolicao maštu navijača

Elajdža Brajant oduševio je navijače Crvene zvezde jednim komentarom. Već ga zovu da dođe na Mali Kalemegdan sljedeće sezone.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je izgubila tri meča u tri produžetka i to je koštalo plej-ofa Evrolige. Vjerovatno i najbolju šansu da se nađe i direktno među šest najboljih propustila je kada je izgubila od Efesa u Areni (97:96). Tamo je jedan od igrača odluke bio Elajdža Brajant, igrač koga zovu da dođe na Mali Kalemegdan.

Američki košarkaš bio je najefikasniji na tom meču u Areni, dao je 17 peona, upisao 8 skokova i bio među najzaslužnijima za trijumf turskog tima. Poslije svega što se dogodilo na tom meču on je u svom video blogu na "YouTube" kanalu objavio snimak svega i tu je dobio poziv da dođe u Zvezdu od jednog navijača.

Elajdža Brajant Izvor: YouTube/EliyahBryant

"Brate, dođi u Zvezdu", napisao mu je navijač pod nadimkom Sergej. Na to je dobio odgovor u vidu emotikona očiju koja gledaju i nagovještavaju nešto, uz komentar "vjera plus upornost". Shvatili su to neki navijači i kao otvoreno nuđenje klubu.

Brajant ove sezone ima prosjek od 13,9 poena, 4,2 skoka i 3,2 asistencije po meču. Uz sve to je Elajdža napisao i da je na tom meču doživeo nešto što nikada prije nije, a to je da je dvorana bila najglasnija ikada.

Izvor: Printscreen/YouTube/ElijahBryant