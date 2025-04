Porzingis sa šavovima na glavi vodio Boston do pobjede: Letonac dobio gadnu povredu, sav krvav ležao na parketu

Kristaps Porzingis zadobio je posjekotinu na čelu koja je usred meča morala da bude zašivena.

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Boston je slavio nad Orlandom 109:100 i sada imaju prednost od 2:0 u plej-of fazi Zapadne konferencije NBA lige. Ovaj susret obilježila je pomalo nesvakidašnja scena pošto je Kristaps Porzingis zadobio udarac zbog kojeg je bio obliven krvlju, poslije kog se vratio na teren i pomogao timu da pobijedi.

U posljednjem minutu treće četvrtine Letonca je laktom u čelo udario Goga Bitadze, igrač Medžika. Porzingis je odmah završio na parketu, obliven krvlju, ali ga to nije spriječilo da se poslije saniranja povrede vrati u meč. Prije toga, Bitadze je dobio nesportski faul, a Porzingis izveo dva slobodna bacanja, pa tek onda otišao u svlačionicu.

Navijači domaćeg tima već su se oprostili od Porzingisa i vjerovali su da se Letonac neće vratiti na parket, ali on je ušao u igru pet minuta prije kraja meča. Na glavi je imao pet šavova, ali ga to nije omelo da pomogne ekipi da dođe do maksimalnog vođstva.

Porzingis je meč završio dabl-dabl učinkom, ubacio je 20 poena i uhvatio 10 lopti za 34 minuta na terenu, a upisao je i po dvije ukradene lopte i blokade. Najefikasniji u domaćem timu bio je Džejlen Braun sa 36 poena i 10 skokova, dok je Medžik vodio Paolo Bankero sa 32 poena, devet skokova i sedam asistencija. Naredni meč Orlando i Boston igraju 26. aprila u jedan poslije ponoći.

Kristaps Porzingis was born to be a Celticpic.twitter.com/v7AYnGrQYE — CelticsMuse (@CelticsMuse)April 24, 2025

Iste večeri sastali su se i Majami i Klivlend, a tim u kojem igra tim Nikole Jovića upisao je drugi vezani poraz u plej-ofu.