Rađa: Na Dražena mislim svaki dan, pamtim njegov savjet i poziv telefonom

Dino Rađa priznao je da svaki dan pomisli na Dražena Petrovića i da pamti njihove zajedničke momente, posebno savjete koje je dobio od njega.

Izvor: MN Press/Vimeo/Sofascore/Screenshot

Dražen Petrović važi za jednog od najboljih košarkaša sa prostora bivše Jugoslavije. O njemu se priča često, posebno hvalospjeve na njegov račun imaju ljudi koji su imali tu priliku da sa njim dijele teren. Jedan od njih je Dino Rađa koji ga ne zaboravlja.

"To stavljanje po Instagramu, nekakva pisanja i sve to su gluposti. Od dana kada je poginuo do današnjeg dana, ne postoji dan kada mi Dražen nije pao na pamet. Bio mi je veliki prijatelj, kolega, saigrač, rival. Puno sam savjeta dobio od njega", rekao je Rađa za "TVE Montenegro" tokom turnira prijateljstva u Ulcinju.

Njih dvojica se znaju odlično iz reprezentacije, bili su saigrači, rivali, prijatelji... Nažalost, Dražen je poginuo 7. juna 1993. godine u saobraćajnoj nesreći.

"Dražen mi je dao najvažniji savjet"

Ispričao je Rađa i priču o prijateljstvu sa Draženom, savjetu koji je dobio od njega, kao i jedan detalj prije njegove smrti.

"Najvažniji savjet to je rad. Bio je prvi koji bi ostajao na terenu duže od ostalih. Jedan detalj, mi odemo u Vroclav baš nažalost kada je stradao. Dođemo u neki mali grad, dvorana bez teretane, u blizini hotel nema teretanu. Mi svi navikli već polako da radimo teretanu. Poslije pola sata zove na telefon i kaže da je našao teretanu. Nije zvao sve, znao je ko je njegov istomišljenik. Zvao je mene, Stojka, da idemo u teretanu, nas trojica. Bila je na kraju grada, nikakva, ali smo došli u teretanu", zaključio je Rađa.