Dino Rađa o Draženu Petroviću: Naučio me najvažniju stvar u životu!

Dino Rađa i dalje priča sa najvećim emocijama o pokojnom Draženu Petroviću.

Izvor: MN Press/Vimeo/Sofascore/Screenshot

Bliži se 31. godišnjica od pogibije najboljeg hrvatskog košarkaša svih vremena Dražena Petrovića, a njegovi nekadašnji saigrači se ni tri decenije kasnije nisu pomirili sa tim da ga više nema. Bila je to zlatna generacija hrvatske košarke u kojoj su se prije svega isticali Dražen Petrović, Dino Rađa i Toni Kukoč, a u dokumentarnom filmu u produkciji "Sofascore" bilo je riječi i o njihovom bratskom odnosu.

Dino je u filmu "Rađa" pričao da je Dražen Petrović bio nevjerovatna ličnost, kao i da je od njega naučio više od bilo kog trenera sa kojim je sarađivao, a znamo da je radio sa velikanima jugoslovenske košarke. Jednostavno, na njegovom primjeru mogao je da vidi kako treba da se ponaša pravi košarkaš.

"Njegov doprinos košarci i meni lično je bio mnogo više od toga što je bio dobar igrač. Pokazivao je kako biti dobar igrač i vođa, a ja sam mu beskrajno zahvalan. Bez obzira na sve vrhunske trenere koje sam imao, uslove i školu koju sam imao, jedno je kad ti neko nešto priča, a drugo kad to vidiš...", kazao je Dino Rađa koji je nedavno sa Kukočem bio u Beogradu i dobio je aplauze Partizanove publike.

"Najvažniju stvar koju sam u životu naučio, ja sam vidio od njega. On bi u treningu gdje si umoran, krećeš u četiri ujutru na aerodrom, pa u devet si u hali, ne znaš gdje ti je glava, gdje guzica, a on bi vukao i kod svih izazivao da rade bolje. Nema boljeg primjera nego to kad vidiš".

Dražen Petrović je život izgubio u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj 1993. godine, kada je u automobilu sa njim bila i tadašnja djevojka Klara, odnosno turska košarkašica Hilal. "Sedam-osam dana ništa nismo radili. I onda kao hajde malo da treniramo... U svlačionici, a tek kad kreneš na teren, probiju te emocije i ne možeš izaći. Gdje je Dražen? Nakon njegove smrti koliko god da je bilo teško, uspjeli smo uzeti medalju tog ljeta iako je bilo jako teško, ali imali smo kvalitet i u drugim igračima, međutim 1996. je bio kraj te generacije", zaključio je Rađa.

Podsjetimo, ovog ljeta u čast Dražena Petrovića igraće se utakmica legendi 5. septembra u Zagrebu, a već znamo da će na njoj trenersku ulogu preuzeti Željko Obradović.

