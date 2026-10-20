Lejkersi nisu smjeli da otpuste Lebronovog sina: Pala konačna odluka o otkazu

Lejkersi su birali između Daltona Nehta i Bronija Džejmsa i donijeli su odluku o raskidu ugovora.

Izvor: Twitter/LADEig

Los Anđeles Lejkersi morali su da donesu konačnu odluku o tome kome da uruče otkaz. Izbor je bio između Bronija Džejmsa i Daltona Nehta. Na kraju, izgleda da nisu smjeli da otpuste sina legendarnog Lebrona.

Šams Čaranija je potvrdio da je raskinut ugovor sa Daltonom Nehtom i da su tako Lejkersi riješili pitanje o broju igrača. Raskinuta je saradnja sa krilnim košarkašem koji je 2024. godine izabran kao 17. pik na NBA draftu.

Neht je u prvoj sezoni u Lejkersima (2024/25) odigrao 78 mečeva, očekivalo se mnogo od njega, posebno kada je šut za tri poena u pitanju. Ali, nije uspio da se nametne, prošle sezone je odigrao mnogo manje mečeva i više je bio u Razvojnoj ligi. Odlučeno je da je Broni ispred njega...

The Los Angeles Lakers are waiving 2024 No. 17 pick Dalton Knecht, sources tell ESPN. https://t.co/SaeDxdSBUo — Shams Charania (@ShamsCharania)October 19, 2026

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