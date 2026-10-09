Pogledajte šta radi Luka Dončić: Smršao i pogađa sa 10 metara, zato kažu da će biti MVP

Luka Dončić impresionirao je sve novom fizičkom transformacijom i sjajnim nastupima, a mnogi ga vide kao kandidata za MVP nagradu ove sezone.

Izvor: Screenshot/Twitter/@LakeShowYo

Slovenački košarkaš Luka Dončić imao je slobodno ljeto i čini se da ga je dobro iskoristio, pošto svi pričaju o njegovoj novoj fizičkoj transformaciji, kao i tome da je već u formi uoči nove sezone u NBA ligi. To se najbolje moglo vidjeti prethodne noći na utakmici L.A. Lejkersa i Sakramenta u kojoj je domaći tim slavio 114:110.

Dončić se ponašao kao da je već počela takmičarska sezona i "zatrpao" je koš Kingsa, tako da je za 25 minuta na terenu postigao 23 poena. Imao je još tri skoka i tri asistencije, pokazujući tako koliko je željan košarke.

LUKA DONCIC 1 LEG FADEAWAY FROM THE LOGO THIS MAN IS TAKING MVP THIS YEAR ️ https://t.co/vwoHeu9pph — LakeShowYo (@LakeShowYo)October 9, 2026



Posebno impresivna bila je trojka koju je pogodio sa više od 10 metara, i to sa jedne noge, što bi mogao još češće da gađa u nastupajućoj sezoni u kojoj mnogi vjeruju da bi mogao da bude prvi kandidat za MVP nagradu, pošto je odlaskom Džejmsa apsolutno sada "prva violina" Lejkersa.

Luka Doncic exchanges words with referee Aaron Smith before eventually being hit with a technical foul https://t.co/7WEGRErKx8 — ClutchPoints (@ClutchPoints)October 9, 2026



Ono što Dončića nikako ne napušta su svađe sa sudijama, tako da je i prethodne noći ušao u raspravu zbog koje je dobio tehničku grešku, a znamo da ga je "dug jezik" često koštao i na takmičarskim mečevima NBA lige.

What does a player need for a pass like that?POWER ✔️, INGENUITY ✔️, PRECISION ✔️, VISION ✔️, PATIENCE ✔️... GUTS ✔️.Against the Kings, Luka Doncic recorded 23 points, 3 rebounds, and 3 assists. https://t.co/JlfSl0Fzls — Greg's Court (@DoncicNo1)October 9, 2026



Ovo je inače druga predsezonska utakmica za Dončića ove sezone. Na prvoj je za 15 minuta "spakovao" 21 poen Kingsima.

NBA rezultati predsezona:

Klivlend - Boston 113:124

Bruklin - Filadelfija 114:108

Majami - Nju Orleans 128:118

Njujork - Vašington 109:111

San Antonio - Atlanta 116:123

L.A. Lejkers - Sakramento 114:110

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