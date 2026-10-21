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Hapoel srušio Virtus poslije velikog preokreta: Micić i Ledej vodili Izraelce do pobjede

Hapoel srušio Virtus poslije velikog preokreta: Micić i Ledej vodili Izraelce do pobjede

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Hapoel je u sedmom kolu Evrolige bio bolji od Virtusa.

Evroliga Hapoel pobijedio Virtus Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hapoel i Virtus su se sastali u sedmom kolu Evrolige, a tim iz Izraela je bio bolji 90:81 (23:25, 13:23, 28:14, 26:19). Time je tim Dimitrisa Itudisa nanizao treću pobjedu u elitnom takmičenju, dok su sjajni Aleks Mumbru i njegova ekipa morali da stanu na četiri vezana trijumfa.

Kao i dosad, Zek Ledej je nastavio da bude lider Hapoela, pa je i u ovom meču bio najbolji, a poslije 29 minuta na terenu susret je završio dabl-dabl učinkom 22 poena i 10 skokova. Iza njega se našao sjajni Vasilije Micić sa 16 poena i 42 posto uspjeha šuta iz igre, dok je 13 poena imao Tai Odias, a Elajdža Brajant je za 23 minuta postigao 12 poena. Na drugoj strani je Diara vodio tim sa 12 poena i sedam skokova, dok je Derik Alston imao isti broj poena i dva skoka, a Mur je za 20 minuta imao 11 poena.

Iako je Virtus u prvom poluvremenu bio dominantniji tim, zahvaljujući seriji od 16:2 (41:29), Vasilije Micić je preuzeo inicijativu i vezao seriju poena. Iako je postigao sedam poena u nizu za svoj tim u poslednja dva minuta druge dionice, to nije bilo dovoljno da Hapoel dođe na jednocifreni zaostatak, ali je bilo više nego dovoljno da timu vrati vheru u preokret, posebno jer igra na domaćem terenu.

Tako je i bilo. Po povratku na parket Hapoel je bio dominantan, gotovo nezaustavljiv i serijom od 17:2 stigao do vođstva u 26. minutu susreta (55:53). Igralo se u nastavku u mini-serijama, ali tako da je domaćin uvijek bio korak ispred, a posebno zahvaljujući Elajdži Brajantu i Amiru Kofiju. Hapoel je dobru igru potvrdio i početkom četvrte dionice kad je poenima Taija Odiasa otvorio posljednjih 10 minuta.

Posljednji trzaj je Virtus pokazao u 36. minutu kad je bio u seriji od 7:0 koju je poveo Mur, a nastavio Diara. Tim Aleksa Mumbrua je stigao na "minus" šest, a oba tima su u nastavku izvan linije 6,75 uvećavala konto, ali tako da je pobjeda gotovo bila zagarantovana domaćinu.

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Tagovi

Evroliga Hapoel Tel Aviv Virtus Bolonja košarka

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