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Velika šansa za crno-bijele: Žalgiris zgromio Partizanovog sljedećeg rivala

Velika šansa za crno-bijele: Žalgiris zgromio Partizanovog sljedećeg rivala

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Dobre vijesti za Partizan iz Litvanije, ali i veliko upozorenje.

ŽAlgiris pobijedio Asvel u Evroligi Izvor: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Žalgirisa upisali su ubjedljivu pobjedu protiv Asvela u sedmom kolu Evrolige sa 105:85. Francuski tim će u narednom kolu odmjeriti snage sa beogradskim Partizanom, koji je prethodno slavio u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde. Kako je naredne sedmice na programu duplo kolo, crno-bijeli će na megdan i Žalgirisu (oba gostovanja).

Litvanski tim nije najbolje ušao u evropsku sezonu iako ih mnogi vide među glavnim konkrentima za plej-of, međutim, u ovom meču su bili neuporedivo bolji rival. Domaćini su vodili tokom svih 40 minuta, dok su Francuzi bili konkurentni jedino tokom prvog perioda.

Već u drugoj četvrtini je prednost porasla na dvocifrenu, u trećoj je bilo maksimalnih +26, odakle povratka nije bilo. Izabranici Tomasa Masijulisa se nisu opustili ni u posljednjem kvartalu i na kraju su stigli do dominantne pobjede i postignutih više od 100 poena.

Karsen Edvards je bio najbolji u pobjedničkom timu sa 16 poena, sledi Valančijunas sa 15 poena i osam skokova, Tubelis je dodao 14. Još dvojicu dvocifrenih je imao Žalgiris, dok su redovima poraženog tima to bili samo Beson (13) i Krauder (12).

Asvel je trenutno 17. na tabeli Evrolige posle tri vezana poraza, dok je Žalgiris prekinuo loš niz i sada je jednu poziciju iza Partizana (12, na tabeli).

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Tagovi

KK Žalgiris Asvel Evroliga

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