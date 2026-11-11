Koš Igora Drobnjaka sekund prije kraja donio evropsku pobjedu Spartaku

Spartak pobijedio Šole u FIBA Ligi šampiona košem crnogorskog plejmejkera Igora Drobnjaka

Izvor: YouTube/Arena sport TV

Košarkaši Spartaka pobijedili su u Subotici ekipu Šolea rezultatom 75:73 u meču četvrtog kola grupe F Lige šampiona. Šampion Srbije je do trijumfa došao u neizvjesnoj završnici nakon što je Igor Drobnjak (26) pri rezultatu 73:73 postigao koš sekund prije kraja utakmice.

Pogledajte taj pogodak:

Igor Drobnjak za pobedu Spartaka protiv Šolea u Subotici Izvor: YouTube/TV Arena sport

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Danilo Nikolić sa 16 poena, dok je Luka Cerovina postigao 11. Alen Omić je zabilježio 10 poena i 15 skokova, a Džalon Pipkins i Stefan Lazarević su ubacili po devet poena.

U redovima Šolea istakao se Lin Kid sa 20 poena i devet skokova, dok Aron Tovo Nansi dao 14 poena.

Spartak je vodeći u grupi F sa tri pobjede i jednim porazom, Šole i Hapoel Holon imaju učinak 2-2, a Vehta ima pobjedu i tri poraza.

U sljedećem kolu, 9. decembra, Spartak će gostovati Hapoelu, a dan ranije Vehta će dočekati Šole.







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(MONDO)