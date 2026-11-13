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Džered Batler pokazao srednji prst navijačima, pogledajte zašto

Džered Batler pokazao srednji prst navijačima, pogledajte zašto

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Nakon poraza od Real Madrida, Džered Batler je pokazao srednji prst navijačima koji su bili iza koša Madriđana. Pogledajte snimak.

Džered Batler pokazao srednji prst navijačima Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda odigrala je svoj najgori meč od početka sezona i nije ličila na sebe na gostovanju Real Madridu. "Kraljevski klub" je dominirao od starta meča, već u prvoj dionici ubacio je nevjerovatnih 38 poena, a onda je do kraja samo "bildovao" razliku i slavio 105:84, protiv možda i najbolje odbrane Evrolige.

Zbog toga su košarkaši Crvene zvezde bili nervozni, posebno Džered Batler kome apsolutno ništa nije polazilo za rukom, pa je tek u posljednjim sekundama meča uspio da se upiše na semafor. Nakon toga napravio je jedan vrlo ružan potez, pošto se može vidjeti da je u pravcu navijača koji su bili na tribinama u Madridu pokazao srednji prst. Pogledajte dobro tu scenu sa samog kraja utakmice:

Pogledajte

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Džared Batler pokazao srednji prst navijačima
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Prije nego što će se Batler upisati u strijelce i pokazati srednji prst, moglo se čuti da su navijači iza Realovog koša uglas povikali "ole", što je bila reakcija na njegovu jako lošu partiju i prve poene u praktično posljednjoj sekundi utakmice.

Kako je odigrao Batler?

Kratko i jasno - jako loše. Postigao je samo ta dva poena, uz šut 1/4 za dva i 0/2 za tri. Imao je dva skoka i tri asistencije, ali i čak četiri izgubljene lopte za samo 12 minuta na parketu. Napravio je i tri faula i jednom je izblokiran, što znači da je njegov ukupan indeks korisnosti bio "minus šest".

Batler inače ove sezone ne igra ni blizu dobro kao prošle sezone i djeluje da je frustriran zbog toga. U prosjeku bilježi devet poena, 2,5 asistencije i 1,7 skokova po meču. Šutira tek 37 odsto iz igre.

Šta dalje za Zvezdu?

Izvor: Screenshot/YouTube/@realmadridbaloncesto

Nakon ubjedljivog poraza u Madridu, Zvezda se vraća u Beograd gdje je 15. novembra (nedjelja) očekuje duel sa Cedevita Olimpijom (18.30), a onda slijedi novo "duplo kolo" Evrolige. Zvezda je 17. novembra (20.30) već u Milanu i igra protiv Olimpije, a tri dana kasnije protiv Barselone (20.30).

U toj sedmici Zvezda će odigrati ukupno tri utakmice, pošto joj u nedjelju u goste dolazi Cibona i to u terminu od 13 časova.

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