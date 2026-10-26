Džered Batler zna zašto se muči u Zvezdi: "Moram da se popravim što prije"

Džered Batler u novoj sezoni ne igra tako dobro i svjestan je toga, zna šta mora da popravi što prije i u čemu je problem.

Izvor: TAČNO/ JDARANKA ILIĆ/ nr

Džered Batler ne igra na prošlosezonskom nivou u Crvenoj zvezdi. Dosta se muči, traži šut i podatak da ima 33,3 odsto u šutu za tri (11/33) i 39,4 za dva (13/33) dovoljno govori o tome.

"Mogu da budem bolji, očigledno su očekivanja velika od kada sam se vratio. Ali, moram da se naviknem na sistem što prije i to je moj posao, dobro se osjećam", rekao je Batler na otvorenom treningu Zvezde pred meč sa Makabijem (utorak 20.00 u Areni).

Potrebno mu je vrijeme da uđe u sistem novog trenera Ibona Navara.

"Treba da se adaptiram na novu sezonu, oscilacije, moram da zadržim smirenost."

"Derbi je važan, ali idemo dalje"

Nije htio da se vraća na poraz u derbiju od Partizana poslije produžetka (85:82).

"Derbi je važan, ali je to još jedna utakmica. Potrebno je da vratimo samopouzdanje i da idemo dalje. Čeka nas Makabi koji ima dobar tim i različite akcije koje znaju da zbune odbranu. Moramo da se držimo naših principa. Tajs je sjajan centar, imaju dvije odlične četvorke, moramo da ih zaustavimo. Ne želimo to da uradimo ponovo, skok je dio naših navika na kom moramo da radimo."

Pohvalio je i novo pojačanje - Kristijana Kolokoa.

"Koloko je sjajan centar, ima visinu, svestran je, ima veliki raspon ruku. Pomoći će nam sigurno", zaključio je Batler.

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